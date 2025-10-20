Hội An cần tận dụng lợi thế mới để bứt phá

Ngày 20-10, tại phường Hội An, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2012-2025.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Từ năm 2012, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng), đã chủ động xác định 18 dự án chi tiết, tích cực huy động và tranh thủ các nguồn lực, đồng thời bố trí ngân sách để triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. Đến nay, đã có 13/18 dự án được hoàn thành với tổng kinh phí thực hiện hơn 156 tỉ đồng. Tính đến nay, hệ thống di tích ở Hội An có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 27 di tích cấp quốc gia, 50 di tích cấp tỉnh, 19 di tích thuộc danh mục bảo vệ giai đoạn 2024-2029.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết qua gần 13 năm triển khai thực hiện quy hoạch đã tạo nên những chuyển biến toàn diện trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An.

Hệ thống di tích được tu bổ, phục hồi, nhiều công trình thoát khỏi nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng. Hội An tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và thế giới, đồng thời là mô hình thành công về bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - cho rằng bản quy hoạch giai đoạn 2012-2025 là một trong những cơ sở pháp lý cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đô thị cổ Hội An.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lưu ý khi lập quy hoạch mới, UBND TP Đà Nẵng cần kế thừa những định hướng căn bản mà TP Hội An và tỉnh Quảng Nam trước đây đã xây dựng xoay quanh trục: Sinh thái-Văn hóa-Du lịch; cập nhật các xu hướng và khuyến nghị mới của UNESCO; các quy định của Luật Di sản văn hóa.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhìn nhận, Đô thị cổ Hội An là một đô thị di sản sống, đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng và khoa học trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Hơn 400 năm trước, Hội An đã tận dụng tốt lợi thế để trở thành một đô thị thương cảng quốc tế nổi tiếng. Giờ đây, Hội An cũng cần tận dụng tốt các lợi thế mang lại sau khi trực thuộc TP Đà Nẵng để bứt phá trở thành mô hình nổi bật của thế giới về bảo tồn di sản trong cuộc sống đương đại.