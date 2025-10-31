Mở đường mòn, tiếp thực phẩm cho 5 thôn bị cô lập ở Quảng Ngãi

Sáng 31-10, hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã mở đường mòn để tiếp tế lương thực cho 400 hộ dân ở 5 thôn bị cô lập do sạt lở núi.

Rạng sáng 28-10, khu vực núi thuộc thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng ngàn m3 đất đá từ trên núi đổ xuống đã làm đứt tuyến giao thông chính phục vụ đi lại của người dân ở 5 thôn gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng (xã Ngọc Linh) bị đứt gãy, khiến 400 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Hơn 100 người gồm cán bộ, công an và nhân dẫn Ngọc Linh cùng chung sức mở đường mòn tiếp tế lương thực cho người dân 5 thôn bị cô lập

Sở Công thương Quảng Ngãi đã kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nguồn để tiếp tế cho người dân 5 thôn, không để người dân thiếu đói hay bị rét.

Tuy nhiên, do khu vực sạt lở chưa thể khắc phục ngay, chính quyền địa phương đã quyết định mở tuyến đường mòn nhỏ băng qua vị trí sạt lở, tạo đường để đưa hàng cứu trợ vào hỗ trợ người dân 5 thôn.

Hàng trăm người dân cùng các cán bộ địa phương đã dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở đường. Không khí làm việc khẩn trương, quyết tâm sớm hoàn thành lối đi tạm, đưa hàng cứu trợ vào vùng bị cô lập.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chung sức với người dân mở đường mòn, tiếp tế lương thực cho người dân

Tất cả đồng lòng hướng về người dân bị chịu cảnh thiếu thức ăn, nước uống

Đường bị chia cắt, khiến 5 thôn bị cô lập

Đến khoảnh 9 giờ 30 phút, những chuyến hàng đầu tiên đã được đưa vào cho người dân

Phụ nữ, trẻ em cùng tham gia tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập

Trong sáng cùng ngày, xe tải chở hàng hỗ trợ của Sở Công thương Quảng Ngãi gồm gạo, mì tôm, nước, áo quần, dầu ăn, nước mắm… đã được vận chuyển đến đầu điểm sạt lở, bốc dỡ sẵn sàng chờ thông đường để người dân gùi vào tiếp tế cho người dân 5 thôn.



Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, những gùi hàng đầu tiên đã được người dân băng qua lối mòn tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập.

Người dân ở Quảng Ngãi cùng chung tay mở đường mòn tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập

Ông A Dứa, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh), cho biết thôn này có hơn 114 hộ bị cô lập nhiều ngày, đời sống khó khăn do thiếu lương thực và nước sinh hoạt. Khi được tiếp tế thức ăn, nước uống bà con rất mừng.





