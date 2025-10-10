HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

VIDEO: Dùng xe đặc chủng, drone để cứu trợ người dân bị cô lập trong nước lũ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- 3 xe đặc chủng có khả năng lội nước của lực lượng Công an để đưa người dân qua khu vực ngập nặng, vận chuyển nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu.

Ngày 10-10, mực nước sông Cầu vẫn ở mức cao, nhiều đoạn đường quốc lộ 3 đoạn qua xã Trung Dã (TP Hà Nội) bị ngập sâu.

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 1.

Sau gần 2 ngày nước xã Trung Giã nhiều khu vực ngập sâu trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại khu vực quốc lộ 3 (đoạn qua xã Trung Giã) nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu, có nơi nước dâng tới 1,5 m, khiến phương tiện giao thông đường bộ không thể di chuyển.

Lực lượng công an, quân đội và dân quân địa phương đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an túc trực xuyên đêm, triển khai 3 xe đặc chủng có khả năng lội nước, nhiều cano để đưa người dân qua khu vực ngập nặng, vận chuyển nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu.

Xe đặc chủng được huy động để hỗ trợ người dân di chuyển

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để chuyển thực phẩm thiết yếu cứu trợ và kiểm tra các hộ dân bị cô lập. Công tác cứu trợ và đảm bảo an toàn cho người dân đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 2.

Quốc lộ 3 nhiều đoạn vẫn ngập sâu trong nước, phương tiện giao thông đường bộ không thể di chuyển

Tại các điểm đến kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ ứng trực nghiêm túc; chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện phương châm "4 tại chỗ" "3 sẵn sàng"; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Dùng xe đặc chủng chuyển hàng cứu trợ thiết yếu tới người dân bị lũ lụt cô lập. Video: Nguyễn Hưởng

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, lực lượng Công an TP Hà Nội đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 3.

Xe đặc chủng có khả năng lội nước được huy động giúp người dân di chuyển qua khu ngập nước

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 4.

Sau gần 2 ngày bị ngập lụt đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 5.

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 6.

Quốc lộ 3 nhiều nơi vẫn bị ngập sâu đến 1,5m

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 7.

Hơn 400 chiến sĩ Công an được huy động đến hỗ trợ người dân vùng lũ

Công an cứu trợ vùng lũ sử dụng xe đặc chủng và drone hỗ trợ người dân an toàn - Ảnh 8.

Lực lượng Công an TP Hà Nội đưa thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ

Trước tình hình phức tạp của lũ lụt ở các xã vùng ngoại thành Hà Nội, theo kế hoạch, khoảng 38.500 người sẽ được bố trí sơ tán tạm thời tại các điểm trường học, nhà văn hóa, doanh trại quân đội và công an trên địa bàn. Riêng khu vực Trung Giã có hơn 5.800 người cần tiếp tục di chuyển trong ngày 10-10; tại Đa Phúc, khoảng 30.000 người có nguy cơ phải sơ tán nếu mực nước tiếp tục dâng cao…

