Người lao động News

Thời sự

Mô hình "5S+": Bước tiến mới của phường Bình Đông

ÁI MY

(NLĐO) - Mô hình 5S+ là cam kết mạnh mẽ của phường Bình Đông trong xây dựng một chính quyền hiện đại, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ngày 18-9, UBND phường Bình Đông (TP HCM) tổ chức hội nghị triển khai mô hình "5S+" cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại cơ quan UBND phường, với phương châm hành động: "Mỗi bước 5S+, mỗi bước tiến xa".

Mô hình "5S+": Bước tiến mới của phường Bình Đông- Ảnh 1.

Đại diện các cấp lãnh đạo phường Bình Đông thực hiện kỹ kết thực hiện mô hình "5S+"

Mô hình "5S+" được phát triển dựa trên phương pháp quản lý môi trường làm việc 5S truyền thống: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng. Điểm nổi bật của mô hình lần này là yếu tố "+" - đại diện cho những giá trị gia tăng, hướng tới nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính bền vững trong hoạt động công vụ.

Theo đó, yếu tố "+" bao gồm: xây dựng đạo đức công vụ, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn lấy phục vụ Nhân dân làm trọng tâm. Đây cũng là cam kết của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động phường Bình Đông trong nỗ lực xây dựng nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp.

Mô hình "5S+": Bước tiến mới của phường Bình Đông- Ảnh 2.

Mô hình 5S+ là cam kết mạnh mẽ của phường Bình Đông

Mô hình này hướng tới việc hình thành một môi trường làm việc khoa học, minh bạch và hiệu quả. Để đạt được điều này, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là lãnh đạo các đơn vị cần nắm vững nội dung, mục tiêu và ý nghĩa của mô hình, đồng thời thực hiện một cách gương mẫu, chủ động.

Được biết, việc triển khai mô hình sẽ được thực hiện thường xuyên và lâu dài, đi đôi với công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp giữa các bộ phận. Bên cạnh đó, UBND phường khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động đề xuất giải pháp, mô hình và sáng kiến gắn với nhiệm vụ chính trị và cam kết công tác đã đề ra.

Qua đó, định kỳ hàng tháng, quý và năm, các đơn vị sẽ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai mô hình. Kết quả thực hiện cũng sẽ được tích hợp vào nội dung đánh giá cán bộ, công chức, cũng như xét thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND TP HCM.

Mô hình "5S+": Bước tiến mới của phường Bình Đông- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hoa – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Bình Đông khẳng định mô hình 5S+ không chỉ là một phương pháp quản lý, mà còn là cam kết mạnh mẽ của phường Bình Đông trong xây dựng một chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

"Mô hình 5S+ là chìa khóa thay đổi của địa phương. Không chỉ là nhiệm vụ, đây là cam kết và quyết tâm phát triển. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm Hành chính công của phường đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi ra về" - bà Hoa nhấn mạnh.

Mô hình "5S+": Bước tiến mới của phường Bình Đông- Ảnh 4.

Thông điệp ý nghĩa từ mô hình 5S+

Dịp này, UBND phường Bình Đông chính thức phát động hoạt động "Ngày xanh lần thứ I", hướng đến xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khoa học, sạch đẹp và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính.

Tin liên quan

Học sinh Bình Đông với Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Học sinh Bình Đông với Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

(NLĐO)- Sáng 17- 12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" với sự tham gia của các học sinh trường THCS Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng.

Nhà vườn bông giấy thắng lớn ở Hội hoa xuân Bến Bình Đông

(NLĐO) - Nhiều nhà vườn trồng bông giấy bán tại Hội Hoa xuân Bến Bình Đông đã vui mừng khi bán hết hàng, không phải chở về như nhiều năm trước.

Tấp nập thuyền ghe trước khai mạc chợ hoa xuân Bến Bình Đông

(NLĐO) - Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền 2024" tại bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) sẽ khai mạc vào tối 4-2. Trước giờ khai mạc, nhiều thuyền ghe của các thương lái miền Tây đã tấp nập mang hoa cập bến

