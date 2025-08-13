Phường Bình Đông: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới"

Sáng 13-8, tại TP HCM đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bình Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phục vụ tốt hơn cuộc sống nhân dân; tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh".

Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bình Đông lần thứ I

Đến dự Đại hội có ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị TP HCM.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phường Bình Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường 6, phường 7, một phần phường 5 (quận 8 cũ) và một phần xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh cũ). Phường có diện tích 8,93 km2, dân số là 156.332 người.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Thành Khả - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông, cho biết nhiệm kỳ vừa qua đầy biến động với nhiều thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Song, sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển kinh tế, gặt hái thành công, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Ông Võ Thành Khả dành lời cảm ơn sâu sắc đến các Đại biểu tham dự Đại hội

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", ông Võ Thành Khả đề nghị toàn thể phường tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được. Qua đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tiếp tục xây dựng, phát triển phường Bình Đông trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bước vào chặng đường mới sau sắp xếp, phường Bình Đông quyết tâm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng phường Bình Đông ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại biểu chăm chú lắng nghe nội dung Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Đông đề ra 27 chỉ tiêu cụ thể, 2 chương trình đột phá gắn với 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trong đó, 2 chương trình đột phá của phường Bình Đông là chương trình "Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số" và chương trình "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng bộ phường và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên".

Ông Dương Anh Đức phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của phường Bình Đông. Đồng thời, bày tỏ sự nhất trí với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá thời gian tới.

"Tôi trân trọng chúc mừng và tin tưởng các cấp lãnh đạo và người dân phường Bình Đông nhiệm 2025-2030 sẽ đoàn kết, gương mẫu, tận tâm trách nhiệm, kế thừa truyền thống và tiếp bước tương lai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra" - Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nói.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm