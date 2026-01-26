Mới đây, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tập trung nghiên cứu phát triển mô hình "cao đẳng chia sẻ". Trước đó, tại hội nghị chuyên đề của Hội đồng Hiệu trưởng các trường CĐ và trung cấp năm 2025, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng gợi ý áp dụng mô hình này cho TPHCM.

Chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác

ThS Lê Tấn Cường, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu, cho rằng mô hình "cao đẳng chia sẻ" là giải pháp đột phá của TPHCM. Thay vì phải cạnh tranh đào tạo giữa các trường nghề, mô hình này hướng tới một hệ sinh thái giáo dục mở, nơi các trường không còn coi nhau là "đối thủ" mà là đối tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Các trường nghề sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển mô hình "cao đẳng chia sẻ" trong năm 2026, nhằm khai thác tối đa hiệu quả nguồn lực hiện có, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thầy Trần Vân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, Giám đốc FPT Polytechnic TP HCM, cho rằng khái niệm "chia sẻ" cần được thực hiện thực chất ở hai khía cạnh là cơ sở vật chất và nguồn lực chuyên gia.

Cụ thể, các đơn vị có thế mạnh về công nghệ lõi như cơ khí, tự động hóa với hệ thống máy móc hiện đại cần mở rộng kết nối, cho phép các trường cùng ngành và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng chung tài nguyên. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia là giảng viên dày dạn kinh nghiệm chính là kho tàng tri thức quý giá cần được chia sẻ, tăng cường đóng góp cho sự phát triển của toàn ngành. Do vậy, cần thay đổi tư duy trong nghiên cứu khoa học tại khối các trường CĐ, thay vì chỉ dừng lại ở việc công bố đề tài hay tham gia các cuộc thi mang tính phong trào. Ngành Giáo dục dạy nghề cần đặt mục tiêu làm chủ và triển khai 11 công nghệ lõi của quốc gia vào thực tế.

Sinh viên kỹ thuật tham gia cuộc thi "Mini Car Racing" do Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức để trau dồi thêm kinh nghiệm thực tế

Chia sẻ để cùng phát triển

Theo ThS Lê Tấn Cường, để mô hình phát huy hiệu quả, cần tập trung chia sẻ ở 3 nội dung chính. Thứ nhất chia sẻ hạ tầng vật chất. Các trường công lập có lợi thế về vốn đầu tư nhà nước với hệ thống xưởng thực hành hiện đại có thể mở cửa để các trường bạn cùng khai thác, giúp sinh viên tiếp cận thiết bị tiên tiến mà không làm tăng gánh nặng chi phí.

Thứ hai là chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Đây là điểm "chạm" quan trọng khi khối trường tư thục vốn nhạy bén về kinh tế và quan hệ doanh nghiệp có thể hỗ trợ khối trường công lập đổi mới tư duy vận hành.

Thứ ba là chia sẻ học liệu. Các giáo trình xuất sắc và chương trình đào tạo đạt chuẩn cần được phổ biến rộng rãi giữa các đơn vị để đảm bảo rằng, dù học ở đâu, sinh viên cũng được tiếp cận những kiến thức tốt nhất.

"Để hiện thực hóa tầm nhìn này, sự đồng hành của cơ quan quản lý là yếu tố quyết định. Ngành giáo dục TP đóng vai trò chủ trì, kịp thời tháo gỡ các nút thắt về pháp lý và ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể. Nếu phát huy tốt, mô hình không chỉ giải quyết bài toán nhân lực của TP mà còn tạo ra một hình mẫu tiêu biểu cho cả nước về một nền giáo dục nghề nghiệp năng động, nhân văn và hiệu quả" - ThS Cường nhận xét.