TPHCM: Học sinh từ tiểu học sẽ được giáo dục tư vấn nghề nghiệp

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2025 - 2026. Tùy từng bậc học, TP đặt các nhiệm vụ, nội dung và hình thức triển khai phù hợp.

Theo đó, đối với bậc tiểu học, học sinh được giáo dục để nhận biết công việc, nghề nghiệp, việc làm của cha mẹ, người thân, các nghề truyền thống ở địa phương và một số nghề nghiệp cơ bản. Qua đó hình thành các kỹ năng nhận thức, quản lý, khám phá bản thân, quản lý tài chính, kỹ năng giao tiếp.

Đối với cấp THCS: Giáo dục học sinh có ý thức, thái độ tích cực về lao động, nghề nghiệp, việc làm; hướng dẫn học sinh khám phá sở thích, năng lực, sở trường, nguyện vọng nghề nghiệp của bản thân. Giúp học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng xã hội, quản lý thời gian, ứng phó với căng thẳng, khủng hoảng, hợp tác và chia sẻ.

Đối với THPT: Giáo dục học sinh phát triển phẩm chất, năng lực bản thân và xác định nguyện vọng, sở thích nghề nghiệp. Cung cấp cho học sinh thông tin về các cơ sở giáo dục ĐH, chương trình đào tạo và tư vấn cho học sinh về vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Cung cấp cho học sinh thông tin và xu hướng phát triển của các ngành, nghề trong xã hội. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu, trải nghiệm thực tế đối với nhóm nghề nghiệp, việc làm theo sở thích, nguyện vọng của học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Đối với cơ sở giáo dục ĐH: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin việc làm, tuyển dụng, yêu cầu về kỹ năng, thái độ của các nhóm nghề nghiệp, việc làm; thông tin về nhu cầu thị trường lao động liên quan đến ngành đào tạo. Hỗ trợ sinh viên trải nghiệm, làm quen với công việc thực tế tại đơn vị đối tác; hướng dẫn sinh viên tham gia việc làm thêm phù hợp với thời gian học tập và theo quy định của nhà trường. Công bố thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp...

Theo UBND TP, khi thực hiện, trường học có thể tích hợp, lồng ghép vào các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu một số nghề nghiệp, việc làm phổ biến ở Việt Nam thông qua các học cụ, công cụ lao động, hình ảnh, video clip và các hoạt động sân khấu hóa phù hợp với tính chất vùng miền của từng địa phương... đối với cấp tiểu học.

Đối với cấp THCS: Tích hợp, lồng ghép vào các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu, nắm bắt xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp, việc làm thông qua hình ảnh, video clip, các tài liệu, học cụ, công cụ lao động về nghề nghiệp, việc làm.

Đối với cấp THPT: Tích hợp, lồng ghép vào các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức cho học sinh được trải nghiệm, thực hành đối với các nhóm ngành nghề, việc làm đã được tư vấn thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm tại cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các đối tác tối thiểu 1 lần/năm học bảo đảm phù hợp với điều kiện của nhà trường.