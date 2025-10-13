HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Mô hình trung học nghề sẽ là giải pháp phân luồng mới

Huế Xuân

(NLĐO) - Trung học nghề là sự kết hợp giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, dành cho những học sinh hoàn thành bậc THCS.

Tại hội nghị góp ý, hướng dẫn xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đối với giáo dục nghề nghiệp (GDNN), do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức mới đây, ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã có những chia sẻ, định hướng cụ thể về GDNN trong thời gian tới.

Mô hình trung học nghề sẽ là giải pháp phân luồng mới - Ảnh 1.

Sinh viên quốc tế học ngành chăm sóc sắc đẹp tại trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành

Lợi ích kép của trung học nghề

Trong đó, nổi bật là mô hình trung học nghề, giải pháp then chốt để thực hiện chính sách phân luồng sau THCS, đồng thời góp phần vào việc phổ cập giáo dục THPT.

Theo ông Dũng, với mô hình này, học sinh sau khi tốt nghiệp THCS có thể yên tâm lựa chọn học nghề và lấy được bằng cấp có giá trị tương đương THPT để tiếp tục học lên CĐ -ĐH hoặc tham gia thị trường lao động.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phải thành lập trường trung học nghề mới để đáp ứng nhu cầu. Theo dự thảo luật GDNN (sửa đổi), các trường cao đẳng được phép đào tạo chương trình cao đẳng, chương trình trung cấp, chương trình trung học nghề; các trường trung cấp được đào tạo chương trình trung cấp, chương trình trung học nghề...

Trước đó, trong hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và chính sách của Luật GDNN (sửa đổi), do Hội GDNN TP HCM tổ chức, các chuyên gia đề xuất xóa bỏ khái niệm trường trung cấp, thay thế bằng trung học nghề. Đồng thời, bổ sung trung học nghề là một cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

"Trung học nghề được định hình là một chương trình đào tạo tích hợp vào các cơ sở GDNN đã có. Các địa phương có thể chủ động trong việc sắp xếp mạng lưới các trường. Một địa phương đã có trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thì không nhất thiết phải có thêm trường trung học nghề" - ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng chỉ rõ hệ thống GDNN trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt khi có sự xuất hiện của trung học nghề. Đầu vào của hệ trung cấp sẽ là học sinh tốt nghiệp THPT (trừ những ngành đặc thù, năng khiếu) chứ không còn là học sinh tốt nghiệp THCS như trước đây.

Mô hình trung học nghề sẽ là giải pháp phân luồng mới - Ảnh 2.

Mô hình trung học nghề được kỳ vọng là giải pháp phân luồng hiệu quả

Không còn trường trung cấp công lập

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết TP HCM sau khi sáp nhập, đến nay có 481 cơ sở GDNN với quy mô hơn 327.000 người học. Đây là con số phản ánh nhu cầu học nghề lớn của xã hội, đồng thời đặt ra thách thức trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Dự kiến, sau khi sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, TP HCM sẽ còn 19 trường cao đẳng công lập trực thuộc và không còn trường trung cấp công lập.

Định hướng của TP HCM về phát triển GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu rõ sẽ thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào hệ thống GDNN; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 35% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới; khoảng 60% lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; khoảng 70% các cơ sở GDNN đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và có khoảng 10 trường chất lượng cao...

Sớm dứt điểm chồng chéo trong đào tạo nghề

Sớm dứt điểm chồng chéo trong đào tạo nghề

Muốn nâng chất đào tạo nghề thì không chỉ tinh gọn cơ học, mà phải chủ động đổi mới mô hình quản trị, nâng hiệu quả hoạt động

Chuyên gia hướng nghiệp tiết lộ cách chọn nghề phù hợp bằng AI

(NLĐO) - Từ bảng điểm môn học, sở thích, nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai, học sinh có thể tự tìm ra ngành học phù hợp thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).

"Ông trùm one - shot" Lê Bảo Hân tiếp lửa nghề cho sinh viên

(NLĐO) - Anh Lê Bảo Hân, tác giả của những thước phim ngắn ấn tượng, vừa chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên với các thiết bị quay phim "siêu khủng".

