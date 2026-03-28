Thời sự

Mở khóa giá trị đất đô thị

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

TOD được xem là chìa khóa khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách

Ngày 27-3, Trường Đại học Kiến trúc TP HCM tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề "TOD với phát triển đường sắt đô thị". Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng đô thị.

Bài toán liên ngành

Trong lời phát biểu khai mạc, PGS-TS-KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM, đánh giá TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) đang được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, từ cấu trúc đô thị mới, cơ hội phát triển đến những thách thức trong quá trình triển khai. 

Với đô thị lớn như TP HCM, trong bối cảnh ưu tiên giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị, yêu cầu đặt ra về công tác quy hoạch, thiết kế, quản lý và vận hành ngày càng cao.

"Chúng ta không bàn xem TOD có cần thiết hay không mà bàn cách để TOD được thực hiện một cách hiệu quả" - PGS Thuật nhấn mạnh, đồng thời cho rằng TOD là bài toán liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Mở khóa giá trị đất đô thị - Ảnh 1.

Các khu đất dự kiến làm đô thị TOD dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)

Tại hội thảo, ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng), thông tin khu vực đô thị hiện đóng góp khoảng 70% GDP cả nước nhưng đang đối mặt không ít thách thức như ùn tắc giao thông, áp lực hạ tầng cũng như hiệu quả khai thác đất đai.

Ở góc độ nghiên cứu, TS-KTS Phạm Trần Hải nêu ý kiến TP HCM nên quy hoạch TOD đa cấp độ, bảo đảm đồng bộ, tầm nhìn dài hạn và đẩy mạnh hợp tác công - tư, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Theo ông Vũ Anh Tú, TOD được xác định là công cụ phát triển tổng hợp, gắn kết quy hoạch không gian, giao thông công cộng và khai thác giá trị đất đai. 

Dù định hướng và khung pháp lý đã dần hoàn thiện, song điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện. 

"Điểm nghẽn lớn nhất không phải là chủ trương mà là cơ chế triển khai và cách làm cụ thể" - ông diễn giải và bày tỏ chờ đợi điểm nghẽn này sớm được khơi thông.

Hoàn thiện cơ chế, thu hút đầu tư

Trình bày tham luận về quản lý nhà ở và bất động sản trong TOD, TS Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, cho rằng TP HCM có lợi thế với 2 Nghị quyết 98/2023, 260/2025 của Quốc hội. 

Vì thế, cần vận dụng tốt cơ chế đặc thù, linh hoạt điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực TOD và giữ lại nguồn thu để tái đầu tư hạ tầng.

TS Hạnh cũng chỉ ra nhiều công tác cần triển khai sớm trong thời gian tới. Cụ thể như hoàn thiện pháp luật liên quan, bổ sung cơ chế tính giá trị đất gia tăng khi đầu tư giao thông công cộng, phát triển nhà ở thương mại trong lõi TOD gắn với bố trí nhà ở xã hội phù hợp.

Tại hội thảo, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, cho hay thành phố đang đứng trước bước ngoặt lớn khi vận hành tuyến metro số 1 và đặt mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị quy mô gồm 187 km vào năm 2030 và 355 km vào năm 2035.

Ông Võ Hoàng Ngân nhìn nhận để metro không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế thì sự gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông và không gian đô thị rất quan trọng. Trong đó, TOD giữ vai trò then chốt. "TOD chính là chìa khóa để khai thác hiệu quả quỹ đất quanh nhà ga, tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng" - ông Ngân quả quyết.

Mở khóa giá trị đất đô thị - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM Võ Hoàng Ngân chia sẻ tại hội thảo

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh TP HCM đang hướng đến mô hình đô thị nén, giảm phát thải, ưu tiên giao thông công cộng với metro là trục xương sống. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy triển khai TOD, từ tích hợp quy hoạch đến thu hút nhà đầu tư, đang được thành phố tập trung. 

Metro giúp giảm tai nạn

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, cho biết tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống vận tải hành khách công cộng TP HCM.

Năm 2025, tổng sản lượng vận tải hành khách công cộng toàn thành phố đạt khoảng 576,8 triệu lượt, tăng 14% so với năm trước. Trong đó, metro số 1 đóng góp hơn 20,2 triệu lượt hành khách, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa khi kéo lượng khách trên các tuyến xe buýt trợ giá tăng thêm khoảng 1,7 triệu lượt. Đáng chú ý, việc đưa tuyến vào khai thác góp phần cải thiện an toàn giao thông trên xa lộ Hà Nội.

Theo kế hoạch năm 2026, tuyến metro số 1 dự kiến vận hành hơn 89.500 lượt tàu, phục vụ trên 22,5 triệu lượt hành khách, tiếp tục củng cố vai trò trục xương sống của giao thông công cộng TP HCM.


Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu lựa chọn công nghệ phù hợp và đối tác nước ngoài phải chuyển giao công nghệ, tìm ra con đường tốt nhất phát triển đường sắt

Nghiên cứu, đề xuất làm tuyến metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

(NLĐO)- Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài tuyến metro số 1 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành

TPHCM triển khai đô thị TOD quanh metro số 2

(NLĐO) - TPHCM lập quy hoạch TOD dọc Metro số 2, hình thành khu đô thị hiện đại quanh 12 ga, kết hợp thương mại, văn phòng và giao thông công cộng.

