Nghiên cứu, đề xuất làm tuyến metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghiên cứu, đề xuất làm tuyến metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài tuyến metro số 1 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất làm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nối dài đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Đề xuất cơ chế đặc thù cho metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12-2025

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai dự án đường sắt đô thị kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành theo kết luận của Thủ tướng.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận cho tỉnh triển khai thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của tỉnh và sân bay Long Thành, theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp.

Tỉnh Đồng Nai tính toán khung giờ dự kiến đi metro số 1 di chuyển qua ga Thủ Đức, ga ở trung tâm hành chính để từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành và ngược lại chỉ mất khoảng 40 phút.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TPHCM trình Thủ tướng quyết định các cơ chế đặc thù đối với từng công trình quy định về khảo sát, thiết kế xây dựng.

Trước đó, vào cuối năm 2025, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. 

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh là Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, tổng chiều dài tuyến metro phía Đồng Nai là 41,4 km.

Tin liên quan

Đồng Nai chỉ đạo "nóng" liên quan tiến độ 2 tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành

Đồng Nai chỉ đạo "nóng" liên quan tiến độ 2 tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành

(NLĐO)- Tiến độ thực hiện 2 dự án giao thông quan trọng kết nối sân bay Long Thành với TPHCM rất chậm, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng

Thủ tướng: Khẩn cấp làm tuyến đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành theo phương thức đầu tư trong tình trạng khẩn cấp.

Khởi công các tuyến metro kết nối với sân bay Long Thành trong năm 2026

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến metro dài 187 km trước năm 2030, ưu tiên kết nối với sân bay Long Thành và phát triển mạng lưới ngầm nội đô

metro số 1 sân bay Long Thành tỉnh đồng nai văn phòng chính phủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo