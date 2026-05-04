"Mở khóa" khớp vai bằng bài tập đơn giản

Viêm quanh khớp vai là bệnh lý phổ biến, gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt ở người trung niên, lao động tay nhiều hoặc dân văn phòng ngồi sai tư thế kéo dài. Nếu không điều trị đúng cách, tình trạng đau có thể tiến triển thành cứng khớp, hạn chế vận động, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ hướng dẫn tập phục hồi chức năng giúp tăng linh hoạt khớp vai. Ảnh: Nguyên Hà

Đau vai kéo dài, tập thế nào cho đúng?

Theo các chuyên gia Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai, tập vận động đúng cách được xem là "chìa khóa" giúp giảm đau, cải thiện tầm vận động và phục hồi chức năng vai.

Khớp vai có biên độ vận động lớn nhưng cũng dễ tổn thương. Khi đau kéo dài, nhiều người có xu hướng hạn chế cử động vì sợ đau, song điều này lại khiến khớp co cứng, cơ yếu dần và bệnh kéo dài hơn.

Nếu không vận động phù hợp, người bệnh dễ rơi vào tình trạng giảm tầm vận động, đau dai dẳng, khó thực hiện các sinh hoạt cơ bản như chải đầu, mặc áo, với tay hay bê vật nặng. Ngược lại, tập luyện đúng giúp giảm đau theo thời gian, tăng độ linh hoạt, cải thiện sức cơ và phục hồi chức năng sinh hoạt.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ nguyên tắc tập luyện: Khởi động nhẹ trước khi tập, có thể chườm ấm để thư giãn cơ; bắt đầu từ bài tập nhẹ và tăng dần theo khả năng; không tập quá sức, nên có hướng dẫn từ chuyên gia; sau tập nếu đau có thể chườm lạnh 15-20 phút; duy trì đều đặn mỗi ngày để đạt hiệu quả.

Người bệnh tập vận động dưới sự hướng dẫn của nhân viên Trung tâm Phục hồi chức năng

Một số bài tập đơn giản có thể thực hiện tại nhà gồm: Bài tập con lắc với động tác cúi người, thả lỏng tay đau và đung đưa nhẹ để giảm cứng khớp; "bò" ngón tay trên tường giúp cải thiện động tác giơ tay; dang tay có trợ giúp bằng gậy hoặc tay lành để tăng biên độ vận động; xoay vai thụ động khi giữ khuỷu tay sát thân và xoay cẳng tay ra ngoài; kéo giãn tay qua ngực để giảm căng cơ vùng vai sau; và các bài tập với dây đàn hồi nhằm tăng sức mạnh nhóm cơ quanh vai, giúp khớp ổn định hơn.

Lưu ý quan trọng khi tập khớp vai

Thực tế cho thấy nhiều người bệnh cải thiện rõ sau thời gian kiên trì tập luyện với các biểu hiện như giảm đau, vai mềm hơn, tăng dần biên độ vận động, ngủ ngon hơn và trở lại sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, cảm giác ê mỏi nhẹ sau tập là bình thường, nếu đau tăng nhiều, kéo dài hoặc vận động kém đi, người bệnh cần giảm cường độ và đi khám sớm. Đặc biệt, không nên tự ý tập sai kỹ thuật hoặc quá sức vì có thể làm tổn thương nặng hơn.

Người bệnh nên đến cơ sở y tế khi đau vai kéo dài trên một tuần, đau tăng về đêm, mất ngủ, hạn chế vận động rõ, tê lan xuống cánh tay hoặc tập tại nhà không cải thiện.

Thăm khám cho người bệnh viêm quanh khớp vai

Các chuyên gia nhấn mạnh tập vận động không phải là "cố gắng chịu đau", mà là quá trình phục hồi khoa học, cần đúng bài tập, đúng mức độ và sự kiên trì, từ đó giúp lấy lại độ linh hoạt của khớp vai và nâng cao chất lượng cuộc sống.

