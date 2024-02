Mở màn mùa giải bóng chuyền khốc liệt

Diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm, Cúp Bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền năm nay (tổ chức từ ngày 27-2 đến 3-3 tại Ninh Bình) được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng. Ngay cả các đội bóng hàng đầu trong nước cũng háo hức chờ nhận được lời mời từ Ban Tổ chức để góp mặt tại giải đấu có tên trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của Liên đoàn Bóng chuyền (LĐBC) Việt Nam này.



LPBank Ninh Bình (áo màu sáng) và Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước là 2 ứng viên hàng đầu giải nữ. Ảnh: LÊ NAM

Rộ lên suốt thời gian qua là những luồng thông tin trái chiều về việc đương kim vô địch nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng (vừa đổi tên thành Hóa chất Đức Giang Lào Cai) không có tên tham dự giải đấu tại cố đô Hoa Lư để bảo vệ ngôi hậu. Đội bóng của "ông bầu" Đào Hữu Huyền từ chối tham dự hay không được mời, cho đến ngày khai mạc giải 27-2 vẫn chưa được làm rõ trong khi đại diện đội bóng cũng như LĐBC Việt Nam đều không lên tiếng.

Đó là lý do khiến dư luận tha hồ đồn thổi về những khúc mắc bên trong hậu trường, chẳng hạn việc "bầu" Huyền là người đề xuất với LĐBC Việt Nam đòi xử lý nghiêm những VĐV không chịu lên tuyển quốc gia - được cho là nhắm vào chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền của đội chủ nhà nữ LPBank Ninh Bình. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng nhà tài trợ của Cúp Hoa Lư - Bình Điền "ngại" đối đầu thương hiệu cùng ngành hàng mà Hóa chất Đức Giang Lào Cai là đội bóng đại diện…

Ngần ấy lý do xem ra quá đủ để một giải đấu mời quay lưng với nhà đương kim vô địch. Những nhà tổ chức sẵn sàng mời các đội bóng trình độ chuyên môn chỉ ở tầm trung bình như Xi măng Long Sơn Thanh Hóa hay Hà Nội nhưng lại chung bầu nhiệt huyết, luôn sát cánh cùng nhau trên mọi hành trình của bóng chuyền.

Những thông tin không chính thống và đầy sắc màu bên lề xem ra không khác gì việc quảng bá cho một giải đấu hàng đầu của bóng chuyền vốn đã hấp dẫn nay lại càng đáng theo dõi hơn. Mùa giải vô địch quốc gia 2023 diễn ra khốc liệt với cả 2 đại diện nam, nữ của TP HCM cùng rớt hạng. Vì thế, mọi đội bóng trụ lại sân chơi hàng đầu quốc gia đều nhận ra rằng cuộc chơi khắc nghiệt sẽ không ngại đào thải bất kỳ đội nào nếu không đầu tư đến nơi đến chốn và tham gia giải nhưng không duy trì được quyết tâm cao nhất.

Vô số biến động nơi nội bộ các đội bóng thời gian qua - từ thay đổi "ghế nóng" HLV cho đến những sự dịch chuyển âm thầm, lặng lẽ của VĐV - càng làm không khí chuẩn bị cho mùa giải mới thêm khẩn trương. Cựu HLV tuyển nam quốc gia Thái Quang Lai gia nhập đội nữ VTV Bình Điền Long An; đương kim HLV tuyển nữ Nguyễn Tuấn Kiệt rời Quảng Ninh để về "chốn cũ" Ngân hàng Công Thương; HLV Lê Thái Bình về làm trợ lý đội nam LaVie Long An thay vì làm việc ở đội nữ VTV Bình Điền Long An quá nhiều áp lực thành tích…

Đội nam Biên Phòng sau chức á quân quốc gia năm 2023 đã mang đến Cúp Hoa Lư - Bình Điền đội hình mạnh nhất, quyết tranh chấp danh hiệu quốc nội đầu tiên của năm 2024 với Thể Công và chủ nhà LPBank Ninh Bình. Trong khi đó, đội nữ VTV Bình Điền Long An dù không có chủ công Thanh Thúy lẫn phụ công Kim Thanh nhưng tân HLV Thái Quang Lai vẫn quyết tâm đua tranh thứ hạng cao nhất cùng chủ nhà LPBank Ninh Bình và Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước.

"Trong ngày khai mạc, Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước đã thắng Xi măng Long Sơn Thanh Hóa 25-16, 25-19 và 25-19.