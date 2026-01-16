Mở ra không gian phát triển mới

Những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa khởi công được kỳ vọng giúp các địa phương khơi thông dòng chảy phát triển, đóng góp chung vào thành tựu của đất nước.

Phát huy cơ chế PPP

Ngày 15-1, UBND TP HCM phối hợp với các nhà đầu tư đồng loạt khởi công, động thổ 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỉ đồng, gồm: tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2. Đây là những công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ khởi công diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu trung tâm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo UBND TP HCM và Tập đoàn Sun Group dự lễ động thổ dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Lễ động thổ dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Được đánh giá là dự án đầu tiên triển khai theo tinh thần Nghị quyết 80/2026 của Bộ Chính trị, Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là quần thể rộng gần 187 ha với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng.

Đây là dự án nổi bật cả về quy mô lẫn tầm vóc chiến lược khi gắn với sứ mệnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.

Khi hoàn thành, địa điểm này được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp tầm quốc tế, đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng.

Hình ảnh cầu Cần Giờ trong tương lai .Ảnh: NGỌC QUÝ

Cũng như Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, 2 dự án được tổ chức khởi công là cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ có chung hình thức đối tác công - tư (PPP).

Với sự tham gia của Công ty CP Tập đoàn Masterise (Masterise Group), những cây cầu này được chờ đợi góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hướng Nam của thành phố, tăng cường kết nối liên vùng, kết nối cảng biển, khu đô thị, khu logistics và các cực tăng trưởng mới, đồng thời kết nối với sân bay quốc tế Long Thành cũng như không gian đô thị biển trong tương lai.

Khối doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư công trình hạ tầng quy mô lớn không chỉ góp phần huy động nguồn lực xã hội mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ trong việc tăng trưởng kinh tế bền vững của TP HCM cũng như cả nước.

Trong khi đó, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương là dự án đầu tư công.

Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỉ đồng, liên danh EPC do Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm tổng thầu.

Tuyến đường sắt đô thị này kết nối trực tiếp khu vực trung tâm TP HCM với cửa ngõ Tây Bắc thành phố, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải công cộng và từng bước định hình cấu trúc phát triển đô thị theo hướng bền vững. Việc dự án được triển khai theo cơ chế đặc thù cũng thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy quản lý và tổ chức thực hiện dự án hạ tầng quy mô lớn.

Cam kết mạnh mẽ

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, bày tỏ việc TP HCM lựa chọn doanh nghiệp tư nhân như Sun Group thực hiện công trình trọng điểm Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc không chỉ mang sự tin tưởng mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị - nơi doanh nghiệp tư nhân được trao cơ hội, đồng thời gánh vác trách nhiệm tương xứng với vai trò của mình đối với xã hội.

Ông Đặng Minh Trường cho hay dự án thể hiện trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, cam kết đồng hành với thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

"Sau gần 2 thập kỷ kiến tạo những công trình mang dấu ấn trên cả nước, Sun Group nhận thức sâu sắc rằng những dự án có ý nghĩa lớn nhất không chỉ được đo bằng quy mô hay vốn đầu tư, mà bằng giá trị xã hội và sức lan tỏa mang lại" - ông bày tỏ.

Với 2 dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ, đại diện Masterise Group khẳng định huy động tối đa nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực quản trị để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, bảo đảm an toàn. Qua đó, góp phần hình thành trục liên kết vùng mới, tạo nền tảng phát triển bền vững cho TP HCM và khu vực phía Nam.

Tạo đà phát triển bền vững

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà, quán triệt sâu sắc các yêu cầu của Trung ương, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, về nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược, TP HCM xác định phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với vị thế, sức bật và vai trò đầu tàu của thành phố trong giai đoạn tới. Đây cũng là trách nhiệm chính trị của TP HCM đối với sự phát triển chung của vùng và cả nước.

"Từ tinh thần đó, TP HCM chủ động lựa chọn và đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng then chốt, có khả năng giải quyết nhiều điểm nghẽn và mở ra nhiều không gian phát triển mới" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhận xét khối lượng công việc đặt ra cho chủ đầu tư và đơn vị liên quan rất lớn, yêu cầu cũng rất cao. Do đó, nhà đầu tư cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tiến độ, để các dự án thực sự trở thành những công trình tiêu biểu, xứng tầm với vai trò và vị thế của TP HCM trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, việc khởi công, động thổ 4 dự án là bước đi cụ thể, thể hiện rõ quyết tâm của TP HCM trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội, vào thực tiễn. Qua đó, thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong tư duy phát triển của TP HCM, phù hợp với Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM khẳng định chính quyền thành phố cam kết đồng hành với doanh nghiệp, tăng cường chỉ đạo, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. TP HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển nhanh, bền vững của thành phố và cả nước.

Trong ngày, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP HCM), UBND TP HCM phối hợp với các sở, ngành và Tập đoàn Becamex, VSIP tổ chức lễ công bố phát triển Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP HCM. Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP HCM có vị trí chiến lược đặc biệt trong tổng thể phát triển không gian của thành phố và vùng Đông Nam Bộ. Khu vực này giữ vai trò cửa ngõ logistics và trung tâm cung ứng năng lượng sạch cho toàn vùng, với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng giao thông liên vùng và nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Vị trí xây dựng cầu Cát Lái - công trình giữ vai trò “xương sống” trong kết nối không gian phát triển liên vùng .Ảnh: NGỌC GIANG Nhiều địa phương trong cả nước cũng diễn ra sự kiện tương tự nhằm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tại Đồng Nai, UBND tỉnh phối hợp đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm, nổi bật là cầu Cát Lái. Đây là công trình giao thông chiến lược bắc qua sông Đồng Nai, giữ vai trò "xương sống" trong kết nối không gian phát triển liên vùng Đông Nam Bộ. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. Ở Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phối hợp Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức lễ khởi động dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú tại phường Quảng Phú. Dự án có diện tích khoảng 20.000 m², gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, quy mô dân số dự kiến 1.500 người này góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...



