Mở ra nhiều thỏa thuận hợp tác mới với Algeria

Ngày 18-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Algeria theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Algeria có ý nghĩa lịch sử, là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Algeria trong 10 năm qua.

Theo Bộ Ngoại giao, trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, chuyến công tác của Thủ tướng sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Algeria lên tầm cao mới, đạt những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực trong mở rộng hợp tác năng lượng, đầu tư, thương mại, công nghiệp chế biến, nông nghiệp thông minh, giáo dục và đào tạo. Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều thỏa thuận hợp tác mới, góp phần hoàn thiện khung pháp lý và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa và giáo dục.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Kuwait, lên đường thăm chính thức Algeria Ảnh: NHẬT BẮC

Algeria là đối tác truyền thống, là người bạn thủy chung của Việt Nam trong suốt hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn nhiệt thành giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước. Algeria hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Kim ngạch thương mại hai chiều từ đầu năm 2025 đến nay đạt trên 450 triệu USD. Algeria là đối tác tiềm năng lớn với hình mẫu đầu tư hiệu quả là Dự án dầu khí Bir Seba của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP).

Algeria có diện tích lớn nhất châu Phi, gấp gần 8 lần diện tích Việt Nam, là cửa ngõ châu Phi và có tiềm năng rất lớn về năng lượng cũng như nguyên liệu. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến nông sản và xuất khẩu hàng chất lượng cao. Việt Nam có thể là cầu nối chiến lược của Algeria để tiếp cận thị trường Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, trong khi Algeria cũng là cửa ngõ quan trọng để Việt Nam thâm nhập thị trường châu Phi và khối Ả Rập.

Ông Mourad Lamoudi, Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) cầm quyền ở Algeria, nhấn mạnh Algeria đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm này sẽ củng cố quan hệ giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy phát triển sự hợp tác ngày càng phong phú, đa dạng hơn giữa hai nước. Trong khi đó, ông Goumiri, chuyên gia chính trị - kinh tế hàng đầu của Algeria, cho rằng hai nước có thị trường rộng mở, cơ cấu sản phẩm bổ sung mạnh mẽ. Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có điều kiện để mở các dự án đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh tại Algeria như cơ khí - lắp ráp xe máy, ô tô cỡ nhỏ, xe tải nhẹ; sản xuất thuốc phổ thông, thiết bị y tế, chế biến nông sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Algeria có thể mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các ngành năng lượng, vận tải biển, dịch vụ và thương mại.

Tuy nhiên, việc chưa có đường bay thẳng giữa hai quốc gia khiến thương mại, du lịch và đầu tư chịu ảnh hưởng đáng kể. Nếu có đường bay thẳng: kim ngạch thương mại có thể tăng gấp đôi trong vài năm; khách du lịch hai chiều sẽ tăng mạnh… Algeria sẽ trở thành cửa ngõ chiến lược cho Việt Nam tiến vào châu Phi.

Trước đó cùng ngày, trong chương trình thăm chính thức Nhà nước Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait. Trong bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Kuwait hiện đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và vùng Vịnh, đồng thời là cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông. Thủ tướng đã làm việc với một số bộ trưởng, lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait để thúc đẩy hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait.



