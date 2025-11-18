HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Việt Nam - Kuwait: Đối tác Chiến lược

Dương Ngọc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược

Ngày 17-11, tại Cung Bayan của Hoàng gia ở thủ đô Kuwait, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait.

Bước chuyển mới trong quan hệ

Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Quốc vương nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh dấu bước chuyển mới trong quan hệ Việt Nam - Kuwait và khẳng định Việt Nam có vị trí chiến lược trong chính sách đối ngoại của Kuwait. Quốc vương khẳng định, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Kuwait hết sức quan tâm tăng cường hợp tác giữa GCC và Việt Nam và ASEAN, coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược để mở rộng hợp tác với ASEAN.

Tại hội đàm ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới. Hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 12 - 15 tỉ USD vào năm 2030. Việt Nam đề nghị Kuwait thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết Hiệp định FTA Việt Nam - GCC và khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam - Kuwait.

Việt Nam - Kuwait: Đối tác Chiến lược - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chứng kiến lễ ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ với Kuwait và bản ghi nhớ giữa Học viện Ngoại giao và Viện Ngoại giao Saud Al-Nasser Al- Sabah KuwaitẢnh: TTXVN

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dầu khí và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại Kuwait, mở rộng hợp tác sang một số dự án mới, đặc biệt là xây dựng Dự án kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu tại khu vực Việt Nam.

Thủ tướng Kuwait cam kết thúc đẩy Quỹ đầu tư công Kuwait và các nhà đầu tư Kuwait triển khai các dự án lớn, chiến lược tại Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Ả Rập phối hợp với Việt Nam đơn giản hóa các thủ tục ODA. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác an ninh lương thực giữa hai bên, Thủ tướng Kuwait cho biết sẽ thúc đẩy nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nông sản tại Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Kuwait và các nước tại khu vực; đề nghị hai bên sớm ký kết Hiệp định vận chuyển hàng không, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Kuwait, trong đó đề nghị Cơ quan Đầu tư Kuwait (KIA) đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề xuất đàm phán Thỏa thuận khung dài hạn về các mặt hàng chiến lược, trong đó có mặt hàng gạo, để bảo đảm an ninh lương thực cho Kuwait và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam; đề nghị Kuwait phối hợp xây dựng kho lạnh trung chuyển hàng Việt Nam tại Kuwait, để từ đó xuất khẩu sang các nước khu vực Trung Đông.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác lao động, giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, đàm phán và sớm ký kết thỏa thuận hợp tác nguồn nhân lực. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng, năng lượng tái tạo, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai thủ tướng nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, chia sẻ tầm nhìn chung về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược; và một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và cơ quan hai nước.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Hoàng Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Dịp này, Thủ tướng và Phu nhân đến thăm Tòa nhà di sản văn hóa Ả Rập và có cuộc gặp Quyền Tổng Giám đốc Quỹ Kuwait về phát triển kinh tế Ả Rập Waleed S.Al-Bahar. 


