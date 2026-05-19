Lao động

Mở rộng cơ hội hưởng lương hưu với thời gian đóng BHXH tối thiểu 15 năm

Nhóm phóng viên - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Đây là một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt của Luật BHXH mới, mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều nhóm lao động.

Sáng 19-5, Báo Người Lao Động phối hợp cùng BHXH TPHCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến "Lương hưu - Bài toán an sinh cho người lao động".

Trong chương trình giao lưu, nhiều bạn đọc đã gửi các câu hỏi thể hiện mối quan tâm về các chính sách BHXH mới. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng các chính sách mới sẽ giúp ngày càng nhiều người có cơ hội hưởng lương hưu, giảm áp lực an sinh khi tuổi già.

Mở rộng cơ hội hưởng lương hưu với quy định đóng BHXH tối thiểu 15 năm - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao hoa cảm ơn cho các khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến.

Một trong những nội dung được người lao động đặc biệt quan tâm là quy định giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để được hưởng lương hưu theo Luật BHXH 2024. Đây là một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt của Luật BHXH mới, mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều nhóm lao động.

Mở thêm "cánh cửa" an sinh cho người lao động

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TPHCM, cho biết từ ngày 1-7-2025, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu và có từ đủ 15 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng. Quy định này đặc biệt có ý nghĩa với những người tham gia BHXH muộn, lao động phi chính thức hoặc người có quá trình làm việc bị gián đoạn.

Đáng chú ý, người tham gia BHXH tự nguyện cũng được áp dụng điều kiện đóng đủ 15 năm để hưởng lương hưu. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu không quá 5 năm đóng BHXH có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Mở rộng cơ hội hưởng lương hưu với quy định đóng BHXH tối thiểu 15 năm - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TPHCM (bên phải), trả lời câu hỏi của bạn đọc tại chương trình.

"Khoản 1, Điều 7, Nghị định 159/2025/NĐ-CP quy định: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, Điều 169, Bộ luật Lao động nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu" - bà Hạnh thông tin.

Trả lời câu hỏi của một bạn đọc về vấn đề thay đổi thời gian đóng BHXH tối thiểu, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cũng thông tin thêm, việc giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm dành cho tất cả những người tham gia BHXH bắt buộc lẫn tự nguyện trừ trường hợp người nghỉ hưu theo điều kiện suy giảm khả năng lao động.

Hạn chế rút BHXH một lần

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội hưởng lương hưu, Luật BHXH 2024 cũng siết điều kiện hưởng BHXH một lần với người tham gia mới từ sau ngày 1-7-2025.

Theo các chuyên gia BHXH TPHCM, nhóm lao động tham gia hệ thống từ thời điểm này sẽ không được rút BHXH một lần, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt theo luật định.

Mở rộng cơ hội hưởng lương hưu với quy định đóng BHXH tối thiểu 15 năm - Ảnh 3.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TPHCM (bên phải) trả lời câu hỏi của bạn đọc tại chương trình.

Theo ông Trần Dũng Hà, việc hạn chế rút BHXH một lần nhằm giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh lâu dài, qua đó bảo đảm nguồn thu nhập ổn định khi về già cùng các quyền lợi đi kèm như BHYT và điều chỉnh lương hưu định kỳ.

Trước chính sách này, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng Phòng Chế độ BHXH TPHCM, lưu ý người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu vẫn có nhiều lựa chọn khác. Theo đó, nếu chưa đủ thời gian đóng BHXH, người lao động có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, nhận trợ cấp hằng tháng từ khoản đã đóng hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định.

Mở rộng cơ hội hưởng lương hưu với quy định đóng BHXH tối thiểu 15 năm - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng Phòng Chế độ BHXH TPHCM (bên trái) trả lời câu hỏi của bạn đọc tại chương trình.

Bà Thảo cũng khuyến nghị việc bảo lưu thời gian đóng BHXH được xem là giải pháp có lợi hơn về lâu dài đối với người lao động, giúp họ có thêm cơ hội đủ điều kiện hưởng lương hưu thay vì rút BHXH một lần.

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, nhiều khoản BHXH, BHYT thay đổi

(NLĐO) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7 kéo theo hàng loạt khoản đóng, hưởng BHXH, BHYT và chế độ an sinh được điều chỉnh.

Chi tiết bảng lương viên chức khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1-7

(NLĐO)- Mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng, nên bảng lương của viên chức cũng thay đổi theo mức lương cơ này.

Những khoản sẽ thay đổi theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng từ 1-7

(NLĐO)- Khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7, một số khoản như tiền lương hàng tháng, các loại phụ cấp sẽ thay đổi.

