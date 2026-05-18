Sáng mai 19-5: Trực tiếp “gỡ rối” bài toán lương hưu cho người lao động

Luật BHXH mới mang theo những thay đổi mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và kế hoạch tài chính lâu dài của hàng triệu người.

Trong đó, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào các quy định về điều kiện hưởng lương hưu và lộ trình đóng - hưởng. Đáng chú ý, nhất là chính sách giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở ra cơ hội cho rất nhiều lao động tham gia hệ thống muộn hoặc có quá trình làm việc bị ngắt quãng.

9 giờ sáng mai (19-5), Báo Người Lao Động và BHXH TPHCM tổ chức giao lưu trực tuyến "Lương hưu - Bài toán an sinh cho người lao động"

Bên cạnh đó, các quy định chi tiết về mức đóng, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng, cũng như giới hạn mới về điều kiện rút BHXH một lần đang là chủ đề nóng.

Đặc biệt, theo hành lang pháp lý mới, nhóm lao động tham gia hệ thống từ sau ngày 1-7-2025 sẽ không được giải quyết rút BHXH một lần, ngoại trừ một số trường hợp thật sự đặc biệt. Những thay đổi căn bản này đòi hỏi người lao động phải cập nhật thông tin kịp thời để hoạch định lại bài toán an sinh của chính mình.

Xuyên suốt chương trình, các chuyên gia đến từ BHXH TPHCM sẽ đóng vai trò "gỡ rối", trang bị và làm rõ những quy định thiết thực nhất. Thông qua đó, người lao động sẽ hiểu rõ luật để an tâm cống hiến, đồng thời doanh nghiệp cũng nắm vững quy định để thực thi đúng nghĩa vụ.

Các chuyên gia BHXH TPHCM gồm:

1. Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TPHCM

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng Phòng Chế độ BHXH TPHCM

4. Bà Tô Thị Thanh Hà, Phó Trưởng Phòng Quản lý Thu và Phát triển người tham gia BHXH TPHCM

5. Bà Lê Ngọc Yến, chuyên viên Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TPHCM