Sức khỏe

Mở rộng hơn 200 bệnh viện vệ tinh, giảm nhu cầu lên tuyến trên

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế phê duyệt đề án bổ sung hơn 200 bệnh viện vệ tinh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao tại địa phương, giảm tải tuyến trên.

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi cư trú.

Thêm hơn 200 bệnh viện vệ tinh, nâng chất lượng khám chữa bệnh ngay tại cơ sở - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đào tạo chuyên sâu cho y tế tuyến tỉnh tại Sơn La. Ảnh: Thế Anh

Theo đề án, mạng lưới bệnh viện vệ tinh sẽ trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống khám chữa bệnh, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế. Người dân ở địa phương, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận dịch vụ an toàn, kịp thời; khoảng cách chất lượng giữa các tuyến được thu hẹp, đồng thời giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Các bệnh viện vệ tinh ưu tiên đặt tại khu vực khó khăn, có nhu cầu cao về nâng cao chuyên môn, đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. Điều kiện đi kèm là bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực hoặc có lộ trình đầu tư, đào tạo rõ ràng để triển khai hiệu quả các kỹ thuật mới.

Điểm nhấn của đề án là cơ chế "hồi chuyển có hướng dẫn": Bệnh viện tuyến trên chuyển người bệnh đã ổn định về tuyến dưới tiếp tục điều trị, kèm phác đồ chi tiết. Tuyến dưới điều trị dưới sự hỗ trợ, hội chẩn từ xa của tuyến trên thông qua nền tảng số. Mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ chuyển tuyến ở các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật giảm ít nhất 20%.

Công nghệ thông tin được xác định là "xương sống" của hệ thống. 100% bệnh viện tham gia sẽ triển khai Telehealth, phục vụ đào tạo trực tuyến, hội chẩn liên cấp. Nhờ đó, bệnh nhân tuyến tỉnh vẫn có thể nhận ý kiến chuyên gia tuyến trung ương mà không cần di chuyển, giúp quyết định điều trị nhanh và chính xác hơn.

Đề án cũng yêu cầu 100% cán bộ y tế tại bệnh viện vệ tinh được đào tạo để làm chủ các gói kỹ thuật chuyển giao, bảo đảm triển khai thường quy, an toàn. Đồng thời, mở rộng sự tham gia của bệnh viện tư nhân, tăng lựa chọn và thúc đẩy cạnh tranh dịch vụ.

Một nội dung quan trọng khác là gắn chuyển giao kỹ thuật với cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế, bảo đảm cơ sở y tế được chi trả khi triển khai kỹ thuật mới, tránh tình trạng có khả năng nhưng không thực hiện vì thiếu kinh phí.

Hiện có 54 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối được chọn làm "hạt nhân" ở 19 chuyên ngành như ung bướu, tim mạch, hồi sức, đột quỵ, nhi khoa, sản khoa… tham gia dẫn dắt mạng lưới.

Đề án triển khai theo hai giai đoạn: 2026-2028 tập trung mở rộng mạng lưới, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị; giai đoạn 2028-2030 tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả, hoàn thiện mạng lưới liên kết toàn quốc.

Tin liên quan

Bệnh viện vệ tinh đã tự chủ trên sân nhà

Bệnh viện vệ tinh đã tự chủ trên sân nhà

Sau 5 năm triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, tỉ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên trong các chuyên khoa được chuyển giao đã giảm từ 50%-80%

Bất ngờ với bệnh viện vệ tinh

(NLĐO-Sau vài năm triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, tỉ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên trong các chuyên khoa được chuyển giao đã giảm rõ rệt, trung bình từ 50% – 80%, tùy theo gói kỹ thuật.

Giảm chuyển tuyến nhờ xây dựng nhiều bệnh viện vệ tinh

(NLĐO)-Ngoài xây dựng 7 bệnh viện tuyến tỉnh trở thành đơn vị vệ tinh, Bệnh viện Trung ương Huế còn ký kết với 2 đơn vị cấp huyện để hỗ trợ trong kỹ thuật, điều trị bệnh, nâng cao chuyên môn qua đó giảm tỉ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên từ 10-25%.

