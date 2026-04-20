Kinh tế

Mở siêu thị nhỏ trong chợ truyền thống lớn, giảm giá hàng Việt vào cuối tuần

Lê Thúy

(NLĐO) - Kết hợp mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki-ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đưa siêu thị nhỏ vào chợ lớn , kích cầu tiêu dùng hàng Việt 2026 - Ảnh 1.

Dự kiến mở các siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki-ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn

Nghị quyết của Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường sức mua của người dân và doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ đặt ra.

Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, coi việc đẩy mạnh sản xuất trong nước là nền tảng bền vững để cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa.

Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng thực chất, hiệu quả.

Đảm bảo sự hài hòa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi để tạo niềm tin cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người dân trong hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng.

Bộ Công Thương được giao rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại.

Nâng cấp, cải tạo chợ truyền thống đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để vận hành an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy; ứng dụng công nghệ số trong quản lý và kết hợp mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị nhỏ (siêu thị mini), ki-ốt bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi vào các chợ quy mô lớn.

Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất đưa sản phẩm lên nền tảng số, các chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận hiệu quả với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất và sàn thương mại điện tử, định kỳ tổ chức "Tuần khuyến mại mua hàng Việt Nam", các chương trình giảm giá, khuyến mại tập trung vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần; tổ chức các đợt giảm giá sâu, đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn như 8-3, 26-3, 30-4, 19-5, 19-8, 2-9… để hình thành thói quen mua sắm cho người dân.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

Chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống

Chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống

Chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán mà còn là một phần ký ức đô thị, là không gian văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương

Quà quê ở chợ truyền thống bán chạy

Các sạp hàng tràn ngập đặc sản đến từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, đáp ứng nhu cầu mua sắm, biếu tặng của người dân những ngày cận Tết.

Khung cảnh trái ngược ở siêu thị và chợ truyền thống TPHCM ngày 26 Tết

(NLĐO) - Ngày 26 Tết (ngày 13-2), các chợ truyền thống ở TPHCM khá nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập

