Trong ngày làm việc cuối cùng - ngày 11-12, kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XV đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 12-12.

Nghị quyết mở ra nhiều cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay, đồng thời trao khung thể chế linh hoạt hơn để TP HCM chủ động trong đầu tư, quy hoạch, phát triển các mô hình mới.

Cụ thể, nghị quyết mới cho phép HĐND TP HCM quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận thành phố để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ hoặc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định.

Bên cạnh đó, cho phép TP HCM giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất tại khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) để sử dụng toàn bộ ngân sách này cho các dự án TOD, bao gồm dự án đường sắt đô thị và các dự án giao thông khác.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XVẢnh: LÂM HIỂN

Về quy hoạch, trên địa bàn TP HCM chỉ lập 1 quy hoạch tổng thể trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thành phố. Quy hoạch tổng thể TP HCM được phê duyệt và thay thế quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung thành phố; có giá trị pháp lý như quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, nghị quyết cho phép thành lập và đưa vào hoạt động Khu thương mại tự do TP HCM. Đây là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao, thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một nội dung quan trọng trong nghị quyết là danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược. Nghị quyết bổ sung 11 nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đáng chú ý trong đó là nhóm các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng, bao gồm dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch đạt chuẩn tối thiểu 5 sao, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí tổng hợp tại hành lang sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và hành lang ven biển có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên.

Ngoài ra, nghị quyết còn bổ sung nhóm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại Khu thương mại tự do, bao gồm đầu tư bến cảng quy mô vốn từ 75.000 tỉ đồng trở lên; đầu tư trung tâm logistics quy mô vốn đầu tư từ 25.000 tỉ đồng trở lên; đầu tư khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ với quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỉ đồng trở lên...

Cùng với đó, nghị quyết cũng đưa ra nhiều cơ chế, chính sách chưa từng có tiền lệ để TP HCM thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Vì nhân dân, vì đất nước Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 QH khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại phiên bế mạc kỳ họp, QH đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10 QH khóa XV. Theo đó, tại kỳ họp này, QH đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được QH thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026-2030; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Theo Chủ tịch QH, nhiệm vụ, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược. "QH, các cơ quan của QH, các đại biểu QH cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.



