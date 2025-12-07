Mở trạm sạc xe điện: Tiềm năng nhưng không "dễ ăn"!

Nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông chạy bằng điện gia tăng kéo theo làn sóng đầu tư, kinh doanh trạm sạc với nhiều hình thức như nhượng quyền, hợp tác - chia tỉ lệ lợi nhuận...

Đón đầu xu hướng

Từ tháng 9-2024, Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN đã triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền. Theo đó, V-GREEN cam kết đồng hành, chia sẻ doanh thu ở mức cố định 750 đồng/KWh điện sạc cho các đối tác trong tối thiểu 10 năm. Đồng thời, hỗ trợ toàn bộ chi phí bảo trì, bảo dưỡng, marketing... trong thời gian hợp tác.

Về quy trình thực hiện, cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư trạm sạc nhượng quyền có thể liên hệ với V-GREEN để được tư vấn khảo sát mặt bằng, xác định số lượng trạm sạc để đạt hiệu quả cao nhất... Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 hình thức hợp tác đầu tư: nhượng quyền hoặc cho V-GREEN thuê mặt bằng làm trạm sạc theo giá thị trường.

Nhiều đơn vị, cá nhân đầu tư tiền tỉ để lắp đặt trạm sạc xe điện nhưng thu hồi vốn chậm

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, Công ty TNHH AG Green Energy cung cấp đa dạng gói đầu tư trụ sạc xe điện từ 50-200 triệu đồng, tùy công suất. Ông An Đình Nhã, giám đốc công ty, cho biết công ty sẽ "bao" trọn gói thủ tục xin giấy phép kinh doanh, kết nối điện, lắp đặt thiết bị... Nếu khách hàng có nhu cầu tự động hóa, bảo trì, bảo dưỡng (khi đã hết thời gian bảo hành)... sẽ phải chịu chi phí 3%-5% doanh thu.

Cũng cung cấp dịch vụ đầu tư trụ sạc xe điện, ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc điều hành Công ty EV One, cho biết có nhiều hình thức hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi nhuận. Nếu đối tác cung cấp mặt bằng và bỏ ra toàn bộ vốn đầu tư (EV One chỉ cung cấp dịch vụ) thì sẽ hưởng 70% doanh thu thuần. Trường hợp EV One bỏ vốn đầu tư, đối tác chỉ cung cấp mặt bằng thì đối tác hưởng 15% doanh thu thuần. Còn tỉ lệ ăn chia 50-50 được áp dụng khi EV One cung cấp dịch vụ, chịu 50% chi phí đầu tư; đối tác cung cấp mặt bằng và một nửa chi phí đầu tư còn lại.

Giám đốc điều hành Công ty EV One kỳ vọng thị trường trạm sạc điện sẽ phát triển sôi động hơn nữa khi việc chuyển đổi sang sử dụng xe điện đã là xu hướng toàn cầu và nhà nước cũng có nhiều chính sách khuyến khích. Thực tế, nhiều hãng bán xe điện đã lắp đặt trụ sạc tại các đại lý; hợp tác để lắp trụ sạc ở các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trạm dừng chân... để phục vụ khách hàng. "Các nhà đầu tư đang vào cuộc, đón đầu xu hướng và tạo ra lực kéo cho làn sóng đầu tư trạm sạc" - ông Huỳnh Tiến Đạt nhìn nhận.

Nhu cầu lớn, cạnh tranh gay gắt

Tại TP HCM, thời gian gần đây, hàng loạt trụ sạc xe điện mọc lên ở khắp các tuyến phố, garage ô tô, điểm trông giữ xe, quán cà phê, nhà hàng... Hình thức đầu tư kết hợp này vừa giúp tận dụng mặt bằng, tăng nguồn thu vừa cung cấp tiện ích, giữ chân khách hàng tốt hơn.

Chị N.H.Y (phường Bình Trưng) mở quán cà phê đã 2 năm nay nhưng do nằm khuất bên trong một khu dân cư nên khách đến không đông. Mới đây, biết đến hình thức hợp tác đầu tư trạm sạc xe điện với V-GREEN, chị Y. tận dụng khoảng đất trống bên cạnh quán để lắp 2 trụ sạc. Từ đó, tài xế Xanh SM tập trung về đây sạc khá nhiều, giúp quán cà phê tăng doanh thu đáng kể.

Tự đầu tư 4 trụ sạc với chi phí 80-120 triệu đồng/trụ (chưa tính công lắp đặt), ông Vũ Lương (phường An Khánh) cho hay còn phải gánh thêm chi phí hạ biến áp lên đến cả tỉ đồng. Ngoài ra, dù nhu cầu sạc pin xe điện tăng nhưng ngày càng có nhiều trạm sạc mọc lên khiến mức độ cạnh tranh lớn, buộc ông phải đầu tư thêm hệ sinh thái gồm dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc, bảo dưỡng và giữ xe... để tăng nguồn thu.

Theo ông Nguyễn Văn Hồ (phường Bình Trị Đông), đầu tư trạm sạc không dễ kiếm lời; doanh thu, lợi nhuận chưa tương xứng với đồng vốn bỏ ra. "Với mặt bằng gần 1.000 m2 ở khu vực nhà tôi, nếu cho thuê, mỗi tháng có thể thu về 70-100 triệu đồng. Trong khi đầu tư 3 trụ sạc với số vốn gần 2,5 tỉ đồng chỉ thu về hơn 40 triệu đồng/tháng, chưa trừ chi phí thuê nhân công gần 10 triệu đồng" - ông Hồ so sánh.

Theo tính toán của ông Hồ, cần ít nhất 4 năm mới có thể thu hồi vốn, chưa kể "chi phí thời gian" chờ thi công khoảng 3 tháng. "Khi trạm sạc đi vào hoạt động mới thấy hiệu quả đầu tư không cao, chỉ nhỉnh hơn chút ít so với gửi tiết kiệm. Quá trình vận hành trạm sạc cũng không thật sự suôn sẻ, thỉnh thoảng vẫn gặp trục trặc, phải chờ nhà cung cấp đến khắc phục, làm gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng nguồn thu" - ông Hồ chia sẻ, đồng thời hy vọng sắp tới khi lượng xe điện cá nhân tăng lên thì khả năng thu hồi vốn sẽ sớm hơn.

Gần 1 năm trước, ông Võ Trọng Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) ký hợp đồng nhượng quyền đầu tư 3 trụ sạc (gồm 6 đầu sạc), với vốn đầu tư khoảng 1 tỉ đồng. Trung bình doanh thu mỗi tháng gần 20 triệu đồng, đến nay ông mới hoàn vốn được 1 trụ sạc và cần 2-3 năm nữa mới hoàn vốn toàn bộ 3 trụ. "Doanh thu từ các trụ sạc hiện tại chưa tương xứng với vốn đầu tư. Tôi phải chạy thêm taxi để có thêm tiền trả nợ ngân hàng" - ông Nghĩa cho biết.

Mở thêm các dịch vụ tiện ích Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN, đánh giá trạm sạc nhượng quyền là mô hình kinh doanh hiệu quả. Địa điểm có thể phát triển mô hình này hiệu quả, nhanh thu hồi vốn là ở bãi giữ xe, bến xe, trạm xăng dầu, trung tâm thương mại, chung cư hay vị trí phù hợp trên các quốc lộ... Tại các trạm sạc, nhà đầu tư nên mở thêm các dịch vụ tiện ích khác như đồ uống, mua sắm, nghỉ ngơi... để khai thác thêm nguồn thu bởi chủ xe thường lưu trú khoảng 30-60 phút trong thời gian chờ sạc. "Một trạm sạc ở tỉnh Thái Nguyên có 10 trụ sạc với 20 súng sạc thường thu hút khoảng 300 lượt xe điện đến sạc mỗi ngày. Bên cạnh trạm sạc này, quán nước trà xanh nhỏ cũng được "hưởng ké" khi thu được 1 triệu đồng/ngày" - ông Dương dẫn chứng.



