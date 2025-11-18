HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Trạm sạc ô tô điện VinFast xuất hiện ngày càng nhiều ở trung tâm TP HCM

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu xây dựng 750 – 1.338 trạm sạc tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và trục giao thông chính trong 5 năm tới.

Hiện có khá nhiều trạm sạc ô tô điện của VinFast được đưa vào hoạt động trên nhiều đường ở TP HCM. Chẳng hạn tại khu vực Công viên 23 Tháng 9 (đối diện khách sạn New World hiện có 10 trụ sạc đi vào hoạt động, mỗi trụ có hai súng sạc. Còn trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành) có 3 trụ sạc, mỗi trụ cũng có 2 súng. 

Tại phường An Khánh cũng có 4 trụ sạc đi vào hoạt động. Hoặc tại phường Vĩnh Hội cũng có 2 vị trí trạm sạc trên đường 48, với tổng cộng 12 trụ sạc. Ngoài ra còn nhiều điểm sạc ô tô điện cũng đang được xây dựng trên địa bàn TP HCM.

Nở rộ trạm ô tô điện trên lòng đường - Ảnh 1.

Trạm sạc tại khu vực Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, số lượng trạm sạc tăng nhanh nhưng lượng xe đến sạc chưa nhiều. Ông Đoàn Thanh Tuấn (phường Cầu Ông Lãnh) cho biết quanh nhà có nhiều trạm nhưng ông ít sử dụng vì đây cũng là điểm đỗ xe có thu phí 25.000 đồng/giờ; nếu quá giờ thứ hai thành 50.000 đồng. 

Ngược lại, anh Trịnh Quốc Bảo (phường Bình Trưng) cho rằng việc đặt trụ sạc tại điểm đỗ xe có thu phí mang lại sự tiện lợi vì vừa giải quyết công việc vừa có thể sạc đầy pin. 

Anh Bảo từng thường xuyên sạc tại Vincom Thảo Điền nhưng nơi này dễ quá tải; từ khi có thêm trạm sạc công cộng dưới dạ cầu Sài Gòn, áp lực chờ đợi đã giảm đáng kể. Đặc biệt, khu vực công viên này không thu phí đỗ xe nên được nhiều người lựa chọn để vừa sạc vừa thư giãn.

Nở rộ trạm ô tô điện trên lòng đường - Ảnh 2.

Trạm sạc tại công viên dưới dạ cầu Sài Gòn (TP HCM)

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã chấp thuận chủ trương lắp đặt trạm sạc tại các điểm đỗ xe có thu phí dưới lòng đường do Công ty CP phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất. Hiện TP HCM có hơn 20 tuyến đường thu phí đỗ xe, chủ yếu tại quận 1, 3, 5 và 10 (cũ). 

Theo đề án kiểm soát khí thải, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng 750 – 1.338 trạm sạc tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và trục giao thông chính trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ lớn cũng tham gia mở rộng mạng lưới. 

Nở rộ trạm ô tô điện trên lòng đường - Ảnh 3.

Trạm sạc trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, TP HCM

Tháng 9 vừa qua, V-Green và Thế Giới Di Động ký kết hợp tác chiến lược, dự kiến triển khai hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và 1.000 điểm đổi pin xe máy điện tại chuỗi Thế Giới Di Động – Điện Máy Xanh từ năm 2025.

FPT Shop và V-Green cũng đã bắt đầu khảo sát và hoàn tất thủ tục lắp đặt 10 – 50 trạm trong quý IV, sau đó mở rộng trên toàn hệ thống với khoảng 650 điểm đủ điều kiện, đồng thời phát triển mạng lưới đổi pin xe máy điện, dự kiến triển khai rộng rãi cuối năm nay và đầu năm sau.

Trạm sạc trên lòng đường giúp chủ xe điện chủ động sạc pin

Nhiều siêu thị trở thành trạm sạc điện thoại cho người dân tránh bão

Nhiều siêu thị trở thành trạm sạc điện thoại cho người dân tránh bão

(NLĐO) - Nhiều điểm bán của Saigon Co.op đã mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện diện rộng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất quy định khu đô thị mới phải có trạm sạc xe điện

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) cần bổ sung quy định các khu đô thị, khu dân cư mới lắp đặt trạm, trụ sạc xe điện.

V-Green của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất không áp giá điện khung giờ cao điểm với trạm sạc

(NLĐO) - V-Green đề xuất không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

Vinfast ô tô điện tập đoàn vingroup thế giới di động điện máy xanh FPT Shop
