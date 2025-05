Model teen Bảo Phương bản lĩnh ở "The New Generation of Models"

Mẫu teen Bảo Phương được đánh giá cao về kỹ năng

Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ, mẫu teen Bảo Phương là một phát hiện thú vị khi cô thực hiện dự án "The new generation of Models" tại Thái Lan mới đây. "Đó là một gương mặt đầy triển vọng của làng mẫu Việt" - Xuân Lan nhận định vể Bảo Phương.

Điểm đặc biệt thú vị ở Bảo Phương là sự kiên định và rất "cứng". Bảo Phương không ngại đương đầu với thử thách và điều đó giúp cho gương mặt mẫu teen này gặt hái được nhiều ấn tượng.

Điều đó thể hiện rõ nét khi Bảo Phương góp mặt trong dự án "The New Generation of Models" mới đây tại Thái Lan.

Trong lần xuất hiện tại Phuket, Bảo Phương để lại dấu ấn với màn trình diễn vô cùng ấn tượng cùng với hai bộ sưu tập mang phong cách khác biệt: thần thái sắc sảo với bộ sưu tập "Đằng Đông" của nhà thiết kế Nguyễn Minh Triết và nhẹ nhàng, bay bổng với bộ sưu tập "Những cánh hoa trên sóng" của nhà thiết kế Tommy Tường Lê.

Bảo Phương tỏa sáng ở The New Generation of Models Thái Lan

Trước khi tham gia "The New Generation of Models", Bảo Phương đã là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều show diễn như: "Destination Runway Fashion Week", "Vietnam Junior Fashion Week"… Việc góp mặt trong show diễn quốc tế lần này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi đam mê, mà còn là thử thách thực sự đối với người mẫu trẻ.

Từ hành trình di chuyển bằng tàu nhiều giờ liền ra đảo Phuket, đến việc trình diễn dưới thời tiết nắng gắt và điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, Bảo Phương vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý cùng ê-kip để tạo nên những khung hình thời trang ấn tượng. Đó là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và sự trưởng thành của một người mẫu được đào tạo và định hướng bài bản.

Bảo Phương được đào tạo bài bản từ nhỏ

"The New Generation of Models" quy tụ những "bộ óc sáng tạo" hàng đầu trong ngành thời trang Việt như Xuan Lan's Academy, KIENGCAN STUDIO, Trần Film và Kyo Phan.

Điều khiến giới mộ điệu nước nhà tự hào chính là việc toàn bộ ê-kip thực hiện chương trình đều là người Việt Nam. Không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp dành cho thế hệ người mẫu trẻ, chương trình còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới, bằng ngôn ngữ của thời trang.