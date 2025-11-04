Mời chào cựu chiến binh chụp ảnh "vinh danh" với mức giá cao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mời chào cựu chiến binh chụp ảnh "vinh danh" với mức giá cao?

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nhiều cựu chiến binh ở Gia Lai phản ánh bị một công ty mời chào chụp ảnh "vinh danh" với giá cao nhưng chất lượng kém, khi họ làm lại thẻ hội viên

Những ngày gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai xôn xao về việc một số cựu chiến binh phản ánh bị mời chào chụp ảnh "vinh danh" với mức giá cao khi đi làm thẻ hội viên.

Theo đó, từ ngày 15-8, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Hội Cựu chiến binh các phường, xã, khối trực thuộc về việc cấp thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam với phương châm thu cũ, đổi mới.

Mời chào chụp ảnh "vinh danh" để moi tiền cựu chiến binh - Ảnh 1.

Bức ảnh với giá 1,5 triệu đồng mà cựu chiến binh được mời chào chụp kỷ niệm khi làm thẻ hội viên

Hội Cựu chiến binh các phường, xã, khối trực thuộc quán triệt, phổ biến, triển khai chủ trương cho các chi hội trên địa bàn, lập danh sách và tổ chức chụp ảnh tập trung, kinh phí từ nguồn hội phí.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai cũng có văn bản đồng ý phối hợp với Công ty TNHH Minh Tâm tham gia một số nội dung trong quy trình cấp thẻ là: "Chụp ảnh, đánh máy các dữ liệu hội viên vào thẻ, sau khi bộ phận tổ chức - kiểm tra, thẩm định, đồng ý đóng dấu nổi tiến hành ép lattic". Công ty này không được tham gia các công đoạn khác.

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Minh Tâm đề nghị tặng một suất quà tri ân cán bộ, hội viên. Suất quà gồm 1 triệu đồng đóng góp vào quỹ hội và tặng chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng mỗi người một dây lưng quân đội cấp tướng.

Công ty đã cam kết chỉ làm thẻ hội viên miễn phí cho hội viên; không giới thiệu, mua bán bất cứ sản phẩm nào khác. 

Tuy nhiên, theo các cựu chiến binh, khi họ đến chụp hình, làm hồ sơ cấp thẻ thì phía công ty đã tư vấn, mời chào họ làm thêm ảnh "vinh danh" và cam kết hình đẹp, giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tấm, tuỳ kích thước.

Mời chào chụp ảnh "vinh danh" để moi tiền cựu chiến binh - Ảnh 2.

Nhiều người bức xúc phản ánh vụ việc lên mạng xã hội

Ông N.T.Q (trú xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết khi được thông báo đến chụp ảnh làm thẻ hội viên, ông được mời chào làm ảnh vinh danh với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận thì tấm ảnh hời hợt, cẩu thả và bố cục rối rắm khiến ông rất hụt hẫng. Khi ông phản ánh thì công ty nói tự nguyện đăng ký nên không chịu trách nhiệm.

Ông Vũ Văn Liễu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mang Yang, cho biết đã dặn các hội viên chỉ làm thẻ miễn phí và không tham gia các dịch vụ phát sinh. Tuy nhiên, nhiều người đến làm thẻ hội xong đã tự nguyện đăng ký làm thêm ảnh "vinh danh". Khi nhận ảnh, nhiều người đã bức xúc vì ảnh kém chất lượng nhưng giá lên đến 1,5 triệu đồng.

"Tôi đã báo cáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, đề nghị làm việc với doanh nghiệp để xác minh vụ việc và chỉnh sửa lại ảnh theo nguyện vọng của các hội viên" - ông Liễu nói.

Công ty nói gì?

Trao đổi qua điện thoại, đại diện Công ty TNHH Minh Tâm cho rằng mọt số hội viện tự nguyện đăng ký làm ảnh "vinh danh", không bị ép buộc. Phần lớn hội viên chỉ làm ảnh từ 400.000 đến 600.000 đồng, còn mức 1,5 triệu đồng chỉ một số người có điều kiện làm.

"Nhiều hội viên thấy ảnh xấu nên không nhận. Chúng tôi đã giữ lại số ảnh này, nếu không ai lấy thì sẽ hủy" - đại diện Công ty TNHH Minh Tâm cho biết.

Tin liên quan

Bức xúc vì công ty bán hàng kém chất lượng lừa dân nghèo

Bức xúc vì công ty bán hàng kém chất lượng lừa dân nghèo

(NLĐO)- Được Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cấp “bùa hộ mệnh”, một công ty ở Hà Nội đã về các làng quê ở Thanh Hóa bán hàng kém chất lượng lừa dân nghèo, khiến người dân xã An Nông bức xúc kéo lên xã yêu cầu làm rõ.

Lừa dân, trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng bị bắt

(NLĐO)- Ông Sơn bị bắt vì đã có hành vi làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước, theo điều 267 Bộ luật Hình sự

Lừa dân nhờ... cán bộ tiếp tay

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và được chính quyền địa phương giới thiệu, nhiều công ty đã đổ xô về các vùng nông thôn bán hàng kém chất lượng với giá cắt cổ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo