Mời chào cựu chiến binh chụp ảnh "vinh danh" với mức giá cao?

Những ngày gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai xôn xao về việc một số cựu chiến binh phản ánh bị mời chào chụp ảnh "vinh danh" với mức giá cao khi đi làm thẻ hội viên.

Theo đó, từ ngày 15-8, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Hội Cựu chiến binh các phường, xã, khối trực thuộc về việc cấp thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam với phương châm thu cũ, đổi mới.

Bức ảnh với giá 1,5 triệu đồng mà cựu chiến binh được mời chào chụp kỷ niệm khi làm thẻ hội viên

Hội Cựu chiến binh các phường, xã, khối trực thuộc quán triệt, phổ biến, triển khai chủ trương cho các chi hội trên địa bàn, lập danh sách và tổ chức chụp ảnh tập trung, kinh phí từ nguồn hội phí.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai cũng có văn bản đồng ý phối hợp với Công ty TNHH Minh Tâm tham gia một số nội dung trong quy trình cấp thẻ là: "Chụp ảnh, đánh máy các dữ liệu hội viên vào thẻ, sau khi bộ phận tổ chức - kiểm tra, thẩm định, đồng ý đóng dấu nổi tiến hành ép lattic". Công ty này không được tham gia các công đoạn khác.

Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Minh Tâm đề nghị tặng một suất quà tri ân cán bộ, hội viên. Suất quà gồm 1 triệu đồng đóng góp vào quỹ hội và tặng chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng mỗi người một dây lưng quân đội cấp tướng.

Công ty đã cam kết chỉ làm thẻ hội viên miễn phí cho hội viên; không giới thiệu, mua bán bất cứ sản phẩm nào khác.

Tuy nhiên, theo các cựu chiến binh, khi họ đến chụp hình, làm hồ sơ cấp thẻ thì phía công ty đã tư vấn, mời chào họ làm thêm ảnh "vinh danh" và cam kết hình đẹp, giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tấm, tuỳ kích thước.



Nhiều người bức xúc phản ánh vụ việc lên mạng xã hội

Ông N.T.Q (trú xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết khi được thông báo đến chụp ảnh làm thẻ hội viên, ông được mời chào làm ảnh vinh danh với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận thì tấm ảnh hời hợt, cẩu thả và bố cục rối rắm khiến ông rất hụt hẫng. Khi ông phản ánh thì công ty nói tự nguyện đăng ký nên không chịu trách nhiệm.



Ông Vũ Văn Liễu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mang Yang, cho biết đã dặn các hội viên chỉ làm thẻ miễn phí và không tham gia các dịch vụ phát sinh. Tuy nhiên, nhiều người đến làm thẻ hội xong đã tự nguyện đăng ký làm thêm ảnh "vinh danh". Khi nhận ảnh, nhiều người đã bức xúc vì ảnh kém chất lượng nhưng giá lên đến 1,5 triệu đồng.

"Tôi đã báo cáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, đề nghị làm việc với doanh nghiệp để xác minh vụ việc và chỉnh sửa lại ảnh theo nguyện vọng của các hội viên" - ông Liễu nói.

