Mời công chúng bình chọn dấu ấn nổi bật của TPHCM năm 2025

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí TPHCM và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đang hoạt động trên địa bàn Thành phố về việc lấy ý kiến công chúng để bình chọn các dấu ấn nổi bật của thành phố năm 2025.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM giới thiệu 13 dấu ấn nổi bật đã được Hội đồng bình chọn sơ duyệt từ các dấu ấn do các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan báo chí đề cử trên cơ sở các tiêu chí đã ban hành.

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TPHCM, khi thành phố và cả nước chào đón kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền để công chúng tham gia góp ý, bình chọn, qua đó lựa chọn 10/13 dấu ấn nổi bật của TP HCM năm 2025.

Thời gian lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 21-12-2025.

Dấu ấn 1: TPHCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ ngày 1-7-2025, TPHCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo thành một siêu đô thị có diện tích hơn 6.772 km2 và dân số trên 14 triệu người. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng, định hướng xây dựng TPHCM trở thành một "siêu đô thị quốc tế", với việc hình thành "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Dấu ấn 2: Triệu con tim hướng về ngày hội 50 năm thống nhất non sông.

Dấu ấn 3: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.

Từ ngày 13-10 đến ngày 15-10-2025, TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - một kỳ đại hội mang tính lịch sử, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sự hiện diện của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là biểu tượng của niềm tin, sự quan tâm và kỳ vọng lớn lao của Trung ương dành cho Đảng bộ và nhân dân TPHCM. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của Thành phố sau sáp nhập, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Dấu ấn 4: Nhanh chóng hoàn thiện thể chế, tạo động lực mạnh mẽ để TPHCM phát triển trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi sáp nhập, chính quyền TPHCM đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế để sớm đưa TP.HCM mới đi vào vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả; tạo ra những động lực mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dấu ấn 5: TPHCM phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của Thành phố nghĩa tình.

Bên cạnh sự năng động, sáng tạo, TPHCM còn được biết đến là Thành phố nghĩa tình. Tinh thần ấy được khẳng định thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho đời sống nhân dân. Chuỗi hoạt động "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn" đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực.

Dấu ấn 6: Kinh tế thành phố phát triển nhảy vọt, ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của TPHCM. Không chỉ là năm khép lại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025, đây còn là năm Thành phố "đổi nhịp" phát triển khi bộ máy quản lý được sắp xếp theo mô hình mới, không gian phát triển được mở rộng với việc hoàn tất hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Một TPHCM mới đang dần định hình với quy mô lớn hơn, liên kết chặt chẽ hơn và mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn.



Dấu ấn 7: Khánh thành Metro số 1 và hàng loạt dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM với hàng loạt công trình hạ tầng – giao thông – đô thị được khánh thành và đưa vào hoạt động, tạo nên diện mạo mới hiện đại và văn minh. Trong đó, dấu mốc lịch sử khi tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 1 TPHCM (tuyến Bến Thành – Suối Tiên) được khánh thành vào ngày 9-3-2025, đưa vào khai thác thương mại. Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của TPHCM, được phê duyệt năm 2007, khởi công năm 2012. Tuyến đường có chiều dài gần 20km, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 43.700 tỷ đồng, gồm 14 nhà ga (3 ga ngầm, 11 nhà ga trên cao) và 1 depot. Ga đầu tiên cũng là Nhà ga Trung tâm - ga Bến Thành và ga cuối của hành trình là ga Suối Tiên.

Như vậy, sau hơn 10 năm kiên trì triển khai, dự án metro đầu tiên của TPHCM đã trở thành hiện thực, mở ra trang mới cho hệ thống giao thông công cộng hiện đại, xanh và bền vững của thành phố.

Dấu ấn 8: Du lịch TPHCM bứt phá toàn diện – nâng tầm quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá toàn diện của du lịch TPHCM khi Thành phố tiên phong triển khai mô hình "sự kiện trong sự kiện", lần đầu tổ chức đồng thời bốn hoạt động quốc tế quy mô lớn gồm ITE HCMC 2025, Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12, Vietnam International Sourcing và Diễn đàn Xuất khẩu TPHCM, qua đó hình thành Tuần lễ Kinh tế – Du lịch Quốc tế, đưa Việt Nam trở thành tâm điểm hợp tác, xúc tiến đầu tư và đối thoại chính sách của khu vực.

Dấu ấn 9: Quyết liệt chuyển đổi số, tiên phong trong mô hình trường học số, bệnh viện số, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2025, cùng với cột mốc trở thành siêu đô thị hơn 17 triệu dân sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai cuộc cách mạng chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ từ Chính quyền – Giáo dục – Y tế, khẳng định rõ định hướng phát triển dựa trên dữ liệu, công nghệ và phục vụ Nhân dân.

Dấu ấn 10: TPHCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển chiến lược của TPHCM trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở đầu quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với vai trò kiến tạo và dẫn dắt, chính quyền TPHCM nhất quán đồng hành cùng cộng đồng khoa học, công nghệ và doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối – hợp tác – chia sẻ nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực tri thức, công nghệ và thị trường. Dấu mốc tiêu biểu của năm 2025 là việc đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TPHCM, thể hiện quyết tâm xây dựng đô thị sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn, có sức lan tỏa và cạnh tranh cao.

Dấu ấn 11: TPHCM – Thành phố Điện ảnh của UNESCO và dấu ấn văn hóa, thể thao đầy tính sáng tạo.

Năm 2025, TPHCM được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò trung tâm năng động của điện ảnh Việt Nam. Danh hiệu này ghi nhận năng lực sáng tạo của thành phố với 935 doanh nghiệp, hơn 9.000 lao động trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp điện ảnh. Ngay sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, TP.HCM đã thể hiện sự chủ động qua thành công của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, ra mắt Cẩm nang TPHCM – Điểm đến sản xuất phim và tổ chức nhiều hội thảo về chính sách, hạ tầng và mô hình phát triển điện ảnh.

Dấu ấn 12: Lực lượng vũ trang TPHCM giữ vững quốc phòng, an ninh, lập nhiều chiến công, thành tích, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, Lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế – tài chính – đối ngoại lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, cùng yêu cầu ngày càng cao từ các sự kiện chính trị, đối ngoại trọng đại của đất nước và Thành phố, LLVT và Công an TPHCM đã phát huy cao độ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn 13: Đối ngoại TPHCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác – Lan tỏa niềm tin.

Trên tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của Thành phố đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, công tác đối ngoại của TPHCM ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu Nhân dân.