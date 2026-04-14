Thời sự

Mới đầu hè, Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Tuấn Minh

(NLĐO)- Qua thống kê và theo ghi nhận thực tế cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 8 vụ đuối nước khiến nhiều trẻ em tử vong

Theo thống kê của ngành chức năng và ghi nhận thực tế, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 9 trẻ em thiệt mạng. Phần lớn các vụ việc xảy ra khi trẻ em đi tắm sông suối, ao hồ, biển.

Mới đầu hè, Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Khu vực cầu nơi nam sinh 16 tuổi trượt chân rơi xuống sông mất tích và tử vong sau đó tại xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa hôm 11-4

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3-2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 3 vụ đuối nước, làm 3 trẻ em tại các xã Quý Lộc, Thiệu Quang và Thọ Phú tử vong.

Tuy nhiên, điều đáng lo lắng là chỉ mới bước vào những ngày hè, từ ngày 1-4 đến ngày 13-4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 5 vụ đuối nước khiến 6 nạn nhân tử vong.

Cụ thể, chiều 1-4, một nhóm gồm 4 học sinh lớp 6 ở phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình tắm. Sau đó, 2 cháu về trước, còn 2 cháu là H.T.H. và H.B.H. (cùng SN 2024) ở lại tắm vào bị sóng cuốn mất tích. Thi thể 2 cháu được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm.

Tiếp đó, ngày 9-4 em Nguyễn Văn H. (SN 2008, ngụ tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn) cùng bạn ra khu vực đầm tôm trên địa bàn tắm dẫn tới tử vong. 2 ngày sau, ngày 11-4, em L.H.T.A. (SN 2010, ngụ xã Thiệu Trung) ra bờ sông nông giang chơi cùng nhóm bạn và trượt chân rơi xuống sông mất tích và tử vong.

Ngày 12-4, hai cháu L.K.K.C. (SN 2023) và L.K.K.A. (SN 2025) là 2 chị em ruột ngụ ở thôn Mó 2, xã Xuân Du dẫn nhau ra khu vực khe suối ở sau nhà để tắm, khi được bố mẹ phát hiện thì cả 2 đã tử vong.

Gần đây nhất, ngày 13-4, cháu N.D.L. (học sinh lớp 8, Trường tiểu học và THCS Hoằng Đức 2, xã Hoằng Hóa) cũng gặp nạn tử vong do đuối nước.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2025, địa phương ghi nhận 17 vụ đuối nước, làm 21 trẻ em tử vong, là một trong 4 địa phương (cùng với Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La) có số vụ đuối nước trẻ em cao nhất cả nước.

Mới đầu hè, Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh xuống đầm tôm tắm và tử vong trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa hôm 9-4

Để ngăn chặn thực trạng trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ, đặc biệt đối với học sinh, trẻ em. Đồng thời, tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học; rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Để đẩy lùi tai nạn đuối nước ở trẻ em, lực lượng chức năng đề nghị gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát con em; tuyệt đối không để các em tự ý đi tắm sông, biển khi không có người lớn đi cùng.

Xuống kênh thuỷ lợi để tắm, nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Xuống kênh thuỷ lợi để tắm, nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

(NLĐO) - Xuống kênh thuỷ lợi tắm cùng nhóm bạn, nam sinh lớp 8 ở Quảng Trị đã bị đuối nước tử vong

Quảng Trị: Nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

(NLĐO) - Đến tối cùng ngày, thi thể nam sinh lớp 8 ở Quảng Trị bị đuối nước đã được lực lượng chức năng tìm thấy

Hai chị em ruột chết đuối tại khe suối sau nhà

(NLĐO)- Trên địa bàn xã Xuân Du (Thanh Hóa) vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi 2 trẻ nhỏ là chị em ruột ra khe suối sau nhà tắm dẫn tới đuối nước tử vong.

