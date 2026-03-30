Quảng Trị: Nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Tối 30-3, UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 bị đuối nước tử vong tại một hồ nước ở thôn Cẩm Phổ.

Khu vực nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau đến khu vực hồ nước ở thôn Cẩm Phổ (xã Gio Linh) để tắm. Trong lúc tắm, một nam sinh không may bị đuối nước, mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên bờ.

Nạn nhân được xác định là em L.V.L (SN 2012; học sinh lớp 8, ngụ tại thôn Phước Thị, xã Gio Linh).

Thi thể nạn nhân đang được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.