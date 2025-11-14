HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mới gặp, 7 người ở TPHCM đưa 13,8 tỉ đồng cho một phụ nữ

Trần Thái

(NLĐO) - Chỉ sau 1 lần gặp mặt, 7 người ở TPHCM đã lần lượt chuyển tổng cộng hơn 13,8 tỉ đồng cho một phụ nữ mới quen.

Ngày 14-11, TAND TP HCM xét xử Phạm Thái Mai Hương (42 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2018, các ông, bà Trần Thái L., Phạm Nhật P., Đào Đan T., Hồ Văn S., Nguyễn Anh T., Lại Hoàng C. và Hoàng Thanh S. chuyển tiền đầu tư cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Úc) để mua nhà tại các dự án bên Úc, do Nhựt là chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau đó Nhựt không giao nhà và cũng không trả lại tiền.

Đến tháng 8-2023, khi biết tin Nhựt về Việt Nam, các ông, bà này họp bàn tìm cách tố cáo Nhựt đến cơ quan công an.

Lúc này Phùng Thị H. (em dâu chị Đào Đan T.) giới thiệu cho mọi người gặp Phạm Thái Mai Hương.

Ngày 21-8-2023, họ gặp nhau tại quán cà phê thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM. Hương tự giới thiệu đang công tác ở Thanh tra Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với nhiều người làm trong ngành công an, có thể giúp yêu cầu Nhựt trả lại tiền.

Bí ẩn vụ 7 người ở TP HCM đồng loạt đưa 13,8 tỉ đồng cho một phụ nữ - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Hương yêu cầu mỗi người đưa cho Hương 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỉ đồng để đưa "chi phí trà nước cho anh em làm việc vất vả". Tất cả đồng ý và làm theo yêu cầu của Hương.

Các bị hại khai vì tin tưởng đã đồng loạt chuyển tổng cộng 13,86 tỉ đồng cho Hương.

Đến tháng 10-2023, do vẫn chưa lấy lại được tiền từ Nhựt nên các ông, bà này gọi điện hỏi thì Hương tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền để đăng tin liên quan đến tố giác trên nhưng mọi người không đồng ý, yêu cầu Hương trả lại tiền.

Lúc này, Hương nói đã đưa hết số tiền cho cán bộ làm ở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM nên không thể lấy lại được. Đến tháng 11-2023, do nghi ngờ bị lừa đảo nên các ông, bà này làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Hương thừa nhận có nhận tổng số tiền 13,86 tỉ đồng để lo giúp mọi người lấy lại tiền từ Nhựt. Tuy nhiên, Hương không thừa nhận việc đưa ra thông tin bản thân đang làm việc tại Thanh tra Chính phủ; đồng thời sau khi nhận tiền, Hương đã đưa cho một số cán bộ công an để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, quá trình điều tra không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Hương đưa tiền cho cán bộ công an.

Cơ quan chức năng nhận định có cơ sở quy kết Hương đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại đưa tiền và chiếm đoạt.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Thái Mai Hương 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thủ đoạn phạm tội ma mãnh của 2 cha con ở An Giang

Thủ đoạn phạm tội ma mãnh của 2 cha con ở An Giang

(NLĐO) – Dù đã 1 lần bị bắt giữ nhưng 2 cha con ở An Giang vẫn dùng thủ đoạn man mãnh để tiếp tục phạm tội thêm lần nữa

Cựu trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần nhận hối lộ, cho người phạm tội ra ngoài trái quy định

(NLĐO) - Nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng để nhóm người bị phạt tù hoặc bị can ra ngoài khi đang chữa bệnh tâm thần, Hà Huy Dũng, cựu trưởng khoa, hầu toà.

