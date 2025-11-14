Thủ đoạn phạm tội ma mãnh của 2 cha con ở An Giang

Ngày 14-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1998; ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thanh Em (SN 1974, cha của Tình) tổng cộng 12 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Hai bị cáo Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thanh Em

Theo cáo trạng, ngày 25-8-2023, Tình và Em điều khiển 2 tàu cá rời bến sau khi trình báo với lực lượng biên phòng rằng sẽ khai thác hải sản trong vùng biển Việt Nam, nhưng sau đó lại chạy sang vùng biển của Malaysia.

Đến ngày 20-9-2023, tàu do Tình điều khiển cùng 16 ngư dân bị lực lượng Malaysia bắt giữ; tàu của Em chở 5 ngư dân chạy thoát về Việt Nam. Sau 25 ngày, Malaysia trao trả thuyền viên và phương tiện, Tình cùng 16 ngư dân trở về.

Không dừng lại, ngày 17-10-2023, Tình tuyển 20 ngư dân khác, kết hợp cùng tàu của Em tiếp tục đưa tàu sang vùng biển Malaysia khai thác trái phép.

Để tránh bị phát hiện, 2 cha con Tình và Em đã tháo thiết bị giám sát hành trình gửi cho một tàu khác trên biển và chỉ đạo xóa đuôi số hiệu trên tàu.

Ngày 26-11-2023, khi 2 tàu hoạt động tại vùng biển chồng lấn giữa Malaysia - Indonesia thì bị Hải quân Indonesia bắt giữ tàu cùng 21 ngư dân do Tình làm thuyền trưởng. Tàu của Em tiếp tục chạy thoát.

Tình sau đó yêu cầu một thuyền viên tên Nguyễn Hoàng Giàu đứng nhận thay vai trò thuyền trưởng với lời hứa trả 20 triệu đồng để lo vé về nước.

Đến ngày 30-5-2024, tòa án Indonesia xử phạt Tình 300 triệu rupiah, tịch thu tàu và thiết bị; Giàu bị trục xuất về Việt Nam trước đó 1 ngày.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tình 7 năm tù và Em 5 năm tù.