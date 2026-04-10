Tối ngày 10-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11-4-1946 - 11-4-2026); Ngày hợp tác xã Việt Nam (11-4) và trao giải "Ngôi sao hợp tác xã", giải "Mai An Tiêm" năm 2026 cho các hợp tác xã tiêu biểu.



Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, từ hợp tác xã đầu tiên được thành lập năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc, đến nay, cả nước đã có 34.889 hợp tác xã với gần 5,7 triệu thành viên.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, 100 hợp tác xã được bình chọn trao giải Ngôi sao hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm chính là sự góp phần khẳng định kinh tế tập thể Việt Nam đang vươn lên và hoàn toàn có thể tỏa sáng.

"Nếu Ngôi sao hợp tác xã là biểu tượng cho năng lực quản trị xuất sắc và hiệu quả thì Giải Mai An Tiêm thể hiện tinh thần khởi nghiệp, vượt khó tạo ra sản phẩm có thể cạnh tranh sòng phẳng với thị trường toàn cầu. Mỗi hợp tác xã phấn đấu trở thành ngôi sao sáng thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển" - bà Vân chia sẻ.

Các hợp tác xã tiêu biểu được trao giải thưởng

Tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng rằng các hợp tác xã đạt giải sẽ là những điển hình tiêu biểu, hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ hiện đại để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.



Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương; hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam và toàn thể các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết, tập trung phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị; tiếp tục tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế...

Trong quá trình đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ cam kết sẽ luôn lắng nghe và đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; góp phần đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển cùng với các khu vực kinh tế khác.

"Với niềm tin vững chắc vào sức mạnh đoàn kết của gần 6 triệu thành viên và hào khí 80 năm lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp, trong thời gian tới phong trào HTX Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc và vươn tầm thế giới" - Phó Thủ tướng tin tưởng.