HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mỗi hợp tác xã phấn đấu trở thành ngôi sao sáng

Thùy Linh

(NLĐO) - 100 hợp tác xã tiêu biểu vừa trao giải Ngôi sao hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm năm 2026.

Tối ngày 10-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11-4-1946 - 11-4-2026); Ngày hợp tác xã Việt Nam (11-4) và trao giải "Ngôi sao hợp tác xã", giải "Mai An Tiêm" năm 2026 cho các hợp tác xã tiêu biểu.

Hợp tác xã Việt Nam phấn đấu tỏa sáng trong phát triển kinh tế 2026 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, từ hợp tác xã đầu tiên được thành lập năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc, đến nay, cả nước đã có 34.889 hợp tác xã với gần 5,7 triệu thành viên.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, 100 hợp tác xã được bình chọn trao giải Ngôi sao hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm chính là sự góp phần khẳng định kinh tế tập thể Việt Nam đang vươn lên và hoàn toàn có thể tỏa sáng.

"Nếu Ngôi sao hợp tác xã là biểu tượng cho năng lực quản trị xuất sắc và hiệu quả thì Giải Mai An Tiêm thể hiện tinh thần khởi nghiệp, vượt khó tạo ra sản phẩm có thể cạnh tranh sòng phẳng với thị trường toàn cầu. Mỗi hợp tác xã phấn đấu trở thành ngôi sao sáng thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển" - bà Vân chia sẻ.

Mỗi hợp tác xã phấn đấu trở thành ngôi sao sáng - Ảnh 1.

Các hợp tác xã tiêu biểu được trao giải thưởng

Tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng rằng các hợp tác xã đạt giải sẽ là những điển hình tiêu biểu, hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ hiện đại để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương; hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam và toàn thể các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết, tập trung phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị; tiếp tục tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế...

Trong quá trình đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ cam kết sẽ luôn lắng nghe và đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; góp phần đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển cùng với các khu vực kinh tế khác.

"Với niềm tin vững chắc vào sức mạnh đoàn kết của gần 6 triệu thành viên và hào khí 80 năm lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp, trong thời gian tới phong trào HTX Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc và vươn tầm thế giới" - Phó Thủ tướng tin tưởng.

Tin liên quan

Liên kết hợp tác xã và doanh nghiệp, "bắt tay" rồi vẫn lo bẻ kèo

(NLĐO) - Khi giá thị trường thay đổi, cả hợp tác xã và doanh nghiệp đều có thể gặp áp lực điều chỉnh cam kết ban đầu, nguy cơ "bẻ kèo".

Thoát nghèo nhờ tham gia hợp tác xã

(NLĐO) - Các hợp tác xã ở TP Huế đã làm tốt vai trò đưa tiến bộ khoa học đến với xã viên trong sản xuất, kinh doanh và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

2 Phó Thủ tướng đồng chủ trì Diễn đàn về liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp

(NLĐO) - Chiều 28-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025.

Hợp tác xã Chủ tịch Hồ Chí Minh Mai An Tiêm Liên minh HTX Việt Nam ngôi sao hợp tác xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo