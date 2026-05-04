Pháp luật

Mối liên kết giữa Phạm Nhật Vinh và "liên minh" Tất Thành Cang - Tề Trí Dũng trong đại án Sadeco

Trần Thái

(NLĐO) - Các bị cáo Phạm Nhật Vinh, Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng cùng là các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Sadeco.

Chiều 4-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến những sai phạm tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, tại thời điểm năm 2016, vốn Nhà nước chiếm tới 60,7% tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), trong đó Công ty IPC chiếm 44%, Văn phòng Thành ủy chiếm 16,7%. Theo quy định pháp luật, việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại công ty cổ phần bắt buộc phải thông qua đấu giá công khai và thẩm định giá theo giá thị trường.

Tuy nhiên, thực tế đã diễn ra ngược lại. Các cá nhân lãnh đạo tại Sadeco, IPC phối hợp với đại diện Công ty Nguyễn Kim đã thực hiện phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim với giá chỉ 40.000 đồng/cổ phiếu mà không qua đấu giá. Kết quả giám định sau đó cho thấy giá trị thực tế mỗi cổ phiếu lên tới 162.571 đồng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 1.103 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước bị thất thoát hơn 669 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh tại toà

Ông Tất Thành Cang (khi đó là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) là người ký phê duyệt chủ trương cho phép Sadeco phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược.

Ông Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Sadeco, Tổng Giám đốc IPC) đã chỉ đạo, ký các tờ trình xin giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước và biểu quyết thông qua giá bán cổ phần thấp một cách bất thường. Phạm Nhật Vinh, với vai trò vừa là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, vừa là thành viên HĐQT Sadeco, đã tham gia trực tiếp vào các cuộc họp quyết định phương án chọn Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược

Bị cáo Vinh bị xác định là đã đồng phạm giúp sức tích cực, biểu quyết thống nhất 100% tại các cuộc họp HĐQT để hoàn tất việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim, giúp doanh nghiệp này thâu tóm quyền chi phối Sadeco (54,7% vốn).

Theo hồ sơ vụ án, Vinh từng khai nhận do mới vào làm việc tại Công ty Nguyễn Kim từ tháng 6-2017 nên "quá tin tưởng vào quy trình của Sadeco" và không tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về quản lý vốn Nhà nước. Bị cáo khẳng định bản thân chỉ thực hiện theo lợi ích của Công ty Nguyễn Kim và không hưởng lợi cá nhân.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng bác bỏ lập luận này, xác định với vai trò thành viên HĐQT, bị cáo phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.

Khi vụ án bị khởi tố vào tháng 1-2021, Vinh đã bỏ trốn ra nước ngoài, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải ra quyết định truy nã quốc tế. Phải đến ngày 30-12-2025, sau gần 5 năm lẩn trốn, bị cáo mới ra đầu thú tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh bị truy tố theo khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Phúc thẩm vụ Sadeco: Ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng... được giảm án

(NLĐO) – HĐXX nhận định ông Tất Thành Cang đã ăn năn hối cải, có nhiều đóng góp trong quá trình công tác nên xem xét giảm án.

Xét xử vụ án tại Công ty IPC và SADECO: Đề nghị xem lại thiệt hại

Chiều 4-1, luật sư bào chữa trong phiên xử sơ thẩm vụ sai phạm ở Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (viết tắt: IPC) và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bắt đầu tranh tụng.

Xét xử vụ án tại Công ty IPC và Sadeco: Hủy chứng cứ tham ô hòng chạy tội

Bị cáo Tề Trí Dũng cùng thuộc cấp nói rằng họ nhận tiền tham ô vì nhận thức đó là khoản tiền khen thưởng

