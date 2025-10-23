HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho TP HCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - 133 tập thể, 208 cá nhân được tuyên dương là những những tấm gương sinh động về thực hành "Dân vận khéo".

Sáng 23-10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo năm 2025".

Đến dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được. 

Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo năm 2025"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM - cho biết trải qua 95 năm hình thành và phát triển, công tác Dân vận luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao giấy khen điển hình "Dân vận khéo năm 2025" cho ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

Tại TP HCM, công tác Dân vận được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; đồng hành trong chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và chăm lo an sinh xã hội.

Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Ông Trần Văn Nam cho biết từ ngày 1-7-2025, Đảng bộ UBND TP HCM chính thức được thành lập. Chỉ trong thời gian ngắn, Đảng bộ đã ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, triển khai nhiều mô hình "Dân vận khéo", "Dân vận trong chính quyền", đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo an sinh xã hội. 

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình trọng điểm của thành phố. Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả đã xuất hiện từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Những kết quả này đã củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực của chính quyền TP HCM.

Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM
Từ những việc làm cụ thể và những tấm gương "Dân vận khéo" hôm nay, chúng ta càng vững tin rằng mọi thành công của TP HCM đều bắt đầu từ lòng dân, vì dân và do dân.
Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh - Ảnh 4.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP HCM tuyên dương các tập thể và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025

Theo ông Trần Văn Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố. 

Trong hành trình ấy, công tác Dân vận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi chính từ sự thấu hiểu, sẻ chia và tận tụy phục vụ nhân dân mà mọi chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thực tiễn.

Mỗi mô hình "Dân vận khéo" đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh - Ảnh 5.

Đảng ủy UBND TP HCM tuyên dương 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025

"Mỗi mô hình, mỗi điển hình Dân vận khéo, từ cải tiến thủ tục hành chính, giải pháp số, đến sáng kiến chăm lo an sinh xã hội đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình" - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chú trọng chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích sáng kiến và hành động vì dân...

Dịp này, Đảng ủy UBND TP HCM đã tuyên dương 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025. Đây là những hạt nhân tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, là những tấm gương sinh động về thực hành "Dân vận khéo".

