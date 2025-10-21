HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phường An Đông tuyên dương 95 gương điển hình "Dân vận khéo"

MAI CHI

(NLĐO) - Năm 2026, phong trào "Dân vận khéo" của phường An Đông, TP HCM sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm

Sáng 21-10, Đảng ủy phường An Động, TP HCM đã tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2025) và tuyên dương Gương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025.

Tại buổi họp mặt, Đảng ủy phường đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng, phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025 và tuyên dương 45 tập thể, 50 cá nhân điển hình "Dân vận khéo".

Phường An Đông tuyên dương 95 gương điển hình "Dân vận khéo" - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Nam Vĩnh An – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, cho hay năm 2025, phong trào "Dân vận khéo" đã được các cấp ủy Đảng và toàn hệ thống chính trị của phường đồng tình hưởng ứng. Phong trào gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực và trong từng cơ quan, đơn vị.

Phường An Đông tuyên dương 95 gương điển hình "Dân vận khéo" - Ảnh 2.

Ông Phạm Nam Vĩnh An – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, phát biểu ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng

Từ đó, đã góp phần làm nổi bật nhiều gương điển hình "Dân vận khéo". Mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều mang những nét riêng, có sự sáng tạo, thực tế thông qua các giải pháp, mô hình, sáng kiến thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng đóng góp tích cực cho sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Phường An Đông tuyên dương 95 gương điển hình "Dân vận khéo" - Ảnh 3.

Bà Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy phường An Đông, TP HCM, khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong phong trào "Dân vận khéo"

Năm 2026, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, trong đó có chỉ tiêu hằng năm, các Đảng bộ, chi bộ có ít nhất 1 mô hình "Dân vận khéo"; trong nhiệm kỳ có ít nhất 10 mô hình "Dân vận khéo" được nhân rộng, phong trào thi đua "Dân vận khéo" do phường An Đông phát động sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân.

Phường An Đông tuyên dương 95 gương điển hình "Dân vận khéo" - Ảnh 4.

Các cá nhân điển hình "Dân vận khéo" được tuyển dương tại Hội nghị

Để phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy phường An Đông đề nghị các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào; thi đua xây dựng các mô hình và nhân rộng điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực...

