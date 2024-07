Mỗi sáng kiến là một niềm vui

Hơn 3 năm gắn bó với doanh nghiệp (DN), anh Trần Phạm Minh Đức (26 tuổi), chuyên viên cải tiến công cụ sản xuất và đào tạo Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (quận 6, TP HCM), đã sở hữu hàng chục sáng kiến lớn nhỏ. Chỉ tính riêng năm 2023, anh Đức có 46 sáng kiến đem lại giá trị hàng trăm triệu đồng cho DN.



Đặt hết tâm huyết vào công việc

Tốt nghiệp Trường ĐH Mở TP HCM chuyên ngành quản trị nhân sự vào năm 2020, anh Đức ứng tuyển vào vị trí nhân viên đào tạo tại Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên. Để làm tốt công việc này cần phải có sự hiểu biết nhất định về các tiêu chuẩn trong quy trình sản xuất, do vậy Đức được công ty bố trí làm công tác kiểm soát các tiêu chuẩn. Quá trình ấy đã giúp Đức nắm rõ quy trình sản xuất, đặc biệt là những trở ngại của công nhân trong quá trình làm việc, từ đó ấp ủ nhiều ý tưởng cải tiến, sáng tạo.

Anh Nguyễn Mạnh Hà, tấm gương điển hình lao động giỏi, sáng tạo tại Công ty TNHH PPJ - Wiser (TP Thủ Đức) .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thời điểm này, dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng đến tình hình sản xuất - kinh doanh của DN. Khi ấy, ban giám đốc có chủ trương bổ túc kiến thức cho nhân viên để phục vụ quá trình chuyển đổi công nghệ sản xuất. Nhờ tham gia các khóa bổ túc mà Đức tiếp cận được nhiều kiến thức mới, sau đó được chuyển sang làm nhân viên cải tiến.

Từ đây, Đức thỏa sức sáng tạo. Giai đoạn chuyển đổi cần phải thay đổi nhiều máy móc, thiết bị, tối ưu diện tích sử dụng mặt bằng nên bất cứ ý tưởng hay nào của người lao động (NLĐ) đưa ra cũng được ban giám đốc trân trọng. Từ suy nghĩ chỉ cần đem lại lợi ích cho DN, Đức mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng cải tiến và đặt hết tâm huyết trong quá trình thực hiện.

Trong số 46 sáng kiến đã thực hiện trong năm 2023 của Đức, có những ý tưởng đem lại lợi ích chỉ từ 5-10 triệu đồng nhưng cũng có sáng kiến đem lại giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như sáng kiến "Thiết kế thùng sấy 2 tầng 2 chiều tại khu vực hoàn chỉnh". Trước đây, chuyền sấy được sử dụng là chuyền thẳng dài 27 m với nhiều thùng sấy rời vừa tốn diện tích vừa bất tiện trong việc quan sát.

Do vậy, việc thiết kế thùng sấy 2 tầng 2 chiều và thay đổi công nghệ sấy đã giải quyết những hạn chế đó. Với diện tích sử dụng mặt bằng chỉ còn một nửa so với trước, vừa tiết giảm chi phí bảo trì, DN có thể bố trí thêm một chuyền may ngay tại khâu này; người quản lý chuyền cũng dễ kiểm tra... Sáng kiến này giúp DN tiết kiệm hơn 250 triệu đồng.

"Quá trình chuyển đổi công nghệ đòi hỏi người thợ phải chịu học hỏi, từ đó nhận ra những hạn chế của thiết bị, máy móc và có phương án cải tiến phù hợp" - Đức chia sẻ. Mới đây, anh Đức được LĐLĐ TP HCM tuyên dương điển hình "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" cấp thành phố.

Học hỏi không ngừng

Anh Châu Văn Hữu Ân (32 tuổi), Tổ trưởng Tổ Pha chế thuốc tiêm Công ty CP Dược phẩm An Thiên (quận 8, TP HCM), cũng là một điển hình trong phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

Tốt nghiệp chuyên ngành dược tại Trường Trung cấp Quang Trung, anh Hữu Ân gặp nhiều thuận lợi khi ứng tuyển vào Phòng Nghiên cứu phát triển của công ty vào năm 2015. Nhờ sự nhanh nhạy, chỉ sau 6 tháng làm việc, anh được đề bạt làm tổ trưởng tổ pha chế thuốc tiêm - xưởng thuốc tiêm.

Tại đây, anh đã có những ý tưởng cải tiến đem lại giá trị lớn. Tiêu biểu như sáng kiến "Sử dụng bồn 50 lít trong chiết rót thuốc tiêm" được công nhận vào đầu năm 2024. Trước đó, khâu chiết rót thường xảy ra hiện tượng hao hụt. Với ý tưởng thiết kế, lắp đặt bồn 50 lít vào đầu quy trình chiết rót, anh đã giúp hạn chế tối đa việc hao hụt thuốc, làm lợi cho DN 240 triệu đồng/năm. "Điều khiến tôi vui nhất là đã giúp DN khắc phục triệt để tình trạng hao hụt, đồng thời khẳng định được năng lực bản thân" - anh Ân nói.

Còn tại Công ty TNHH PPJ - Wiser (TP Thủ Đức, TP HCM), anh Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng Tổ Rập cải tiến, cũng là một tấm gương miệt mài sáng tạo. Trung bình mỗi năm, anh Hà cho ra đời trên 20 sáng kiến lớn nhỏ. Trong đó, chủ yếu là chế tạo các cữ rập sử dụng trong khâu may mỗi khi có mã hàng mới nhằm giúp công nhân thao tác chuẩn và nhanh hơn, nhờ vậy năng suất lao động và thu nhập của họ cũng được cải thiện.

Gần đây nhất, anh đã cùng các đồng nghiệp chế tạo gần 100 sọt rác dành riêng cho máy vắt sổ để thay thế bao đựng rác vừa mất thẩm mỹ vừa không hạn chế được bụi vải. Khi cải tiến, mỗi sọt rác gắn với dụng cụ thổi để thổi vải vụn, chỉ thừa vào sọt, giúp không gian làm việc trong xưởng trở nên ngăn nắp, sạch sẽ và ít bụi vải hơn.

Dù theo nghề nhiều năm nhưng anh vẫn không ngừng thu thập kiến thức chuyên ngành trên mạng internet cũng như tham khảo các công nghệ mới tại các đơn vị bạn. "Mục tiêu của việc cải tiến máy móc là nâng cao năng suất, giúp công nhân có môi trường làm việc tốt hơn nên tôi không ngại học hỏi. Điều đó cũng giúp bản thân không bị lạc hậu" - anh Hà cho hay.

"Sáng kiến không chỉ giúp NLĐ nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập mà còn giúp DN tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó chính là ý nghĩa lớn nhất mà phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" mang lại " - ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh.