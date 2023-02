Cây dược liệu quý

Cây cát sâm có tên khoa học: Millettia speciosa Champ, thuộc họ cánh bướm (Fabaceae); tên gọi khác là sâm nam, sâm chèo mèo, sâm chuột, ngưu đại lực, sơn liên ngẫu, đại lực thự... "Cát" là sắn, vị thuốc giống củ sắn lại có tác dụng bồi bổ sức khỏe do đó có tên gọi là cát sâm. Cát sâm là cây dây leo gỗ, có rễ củ nạc. Mùa hoa từ tháng 7-9; mùa quả tháng 10-12. Trong cát sâm có rất nhiều thành phần, dưỡng chất tốt cho sức khỏe, chẳng hạn: ancaloit, axit docosanoic, ß-sitosterol axetat, ß-sitosterol, baptigenin, etracosane, syringin... Dịch chiết xuất từ rễ cát sâm có tác dụng: kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, chống ô xy hóa mạnh từ các hợp chất Flavonoid, chống mệt mỏi. Các nghiên cứu cho thấy đây là một thực phẩm bổ sung có tác dụng chống suy nhược và mệt mỏi hiệu quả. Trong đông y, dược liệu cát sâm có vị ngọt, tính bình nên được quy vào 2 kinh tỳ và phế, có tác dụng chữa bí tiểu, suy nhược cơ thể, ho do thay đổi thời tiết, các chứng ho do nhiều bệnh lý, nhức đầu, chóng mặt, thiếu máu, mát gan, thanh nhiệt, bổ thận, sốt về chiều và đêm, bệnh lao phổi, viêm khớp, viêm phế quản, bại liệt nửa người, viêm gan, phục hồi cơ bắp...