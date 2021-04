Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) với tổng kinh phí hơn 145 tỉ đồng. Đây là nỗ lực tiếp theo của chính quyền tỉnh Quảng Nam để giải cứu bãi biển từng lọt vào top 20 bãi biển đẹp châu Á do tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Trip Advisor bình chọn vào năm 2014.



Gấp rút triển khai

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết kè bảo vệ và tái tạo bãi biển Cửa Đại có chiều dài hơn 1,8 km, nối bãi tắm Cửa Đại (phường Cửa Đại) đến phường Cẩm An. UBND TP Hội An được phân công nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án này. Qua tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và khảo sát thực tế, UBND TP Hội An đề xuất và được tỉnh chấp thuận thi công kè cứng, lát mái bằng cấu kiện bê-tông. Hiện UBND TP Hội An đang gấp rút triển khai hoàn thiện các thủ tục để sớm thực hiện dự án trước khi mùa mưa bão tới.

Giải thích thêm về loại kè trên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết qua nhiều năm thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, các cơ quan chức năng nhận thấy để xây dựng tuyến kè bờ bảo đảm việc chống sạt lở trong mùa mưa, tái tạo bãi tắm trong mùa hè nhằm phục vụ du lịch thì phương án hiệu quả nhất là xây dựng kè mái nghiêng bằng tấm lát bê-tông đặt trong hệ khung giằng ngang và dọc bằng bê-tông cốt thép.

Kè chống xâm thực tại biển Cửa Đại do nhà nước đầu tư thời gian qua gồm kè bằng bê-tông cốt thép mái nghiêng, kè mềm bằng túi địa kỹ thuật, kè mềm bằng túi Geotube. Ngoài ra, còn 4 tuyến kè do doanh nghiệp xây dựng chủ yếu bằng phương án kè thẳng đứng. Thực tế cho thấy, việc kè bằng bê-tông cốt thép mái nghiêng đã đáp ứng nhu cầu bảo vệ bờ đồng thời có hiện tượng bồi cát tạo bãi tắm trong mùa hè ở một số tuyến. Trong khi đó tuyến kè mềm bằng túi Geotube cơ bản đáp ứng được nhu cầu tái tạo bãi tắm trong khi phương án kè thẳng đứng bằng cọc cừ bê -tông dự ứng lực lại không thu được hiệu quả cao.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Nam và các nhà khoa học khảo sát bờ biển Cửa ĐạiẢnh: ANH TUẤN

Bảo đảm thẩm mỹ

Tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại diễn ra từ năm 2009 và ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2011 đến nay, chính quyền địa phương bắt đầu chạy theo con nước, sạt lở ở đâu, vá víu ở đó. Các khu resort, nhà hàng ven biển cũng đua nhau xây kè để tự cứu mình. Vì thiếu kinh phí và chưa có giải pháp tổng thể nên việc chống sạt lở trên thực tế ít mang lại hiệu quả, cứ sau mỗi đợt mưa bão, bờ biển Cửa Đại lại bị sóng biển xé toang. Đến nay, sau rất nhiều nỗ lực của chính quyền tỉnh Quảng Nam cùng các bộ ngành, giải pháp tổng thể chống sạt lở bờ biển Cửa Đại đã được lựa chọn triển khai.

Cụ thể, theo ông Lê Trí Thanh, công trình tổng thể khôi phục bãi biển Cửa Đại có 2 phần chính. Thứ nhất, hệ thống đê ngầm để phá sóng từ xa và giữ cát ven bờ, hiện đã thi công 1,5 km từ khu nghỉ dưỡng Victoria Resort về phía Bắc. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang xin Chính phủ hỗ trợ kinh phí để thi công tiếp khoảng 1 km nữa. Thứ hai là hệ thống kè bảo vệ bờ kết hợp đường đi bộ ven biển Cửa Đại từ khu Victoria Resort về phía Bắc. Ngoài 1,8 km nằm trong dự án tỉnh vừa phê duyệt phương án đấu thầu như đã nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam đang xin Chính phủ hỗ trợ thực hiện thêm 1,5 km đoạn từ Victoria Resort về phía Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết công trình khôi phục bãi biển Cửa Đại được thực hiện nhằm bảo vệ bờ biển, tái tạo bãi tắm để phục vụ du lịch nên nó không giống các công trình chống sạt lở bình thường khác. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong thiết kế, thi công phải bảo đảm tính kỹ thuật và thẩm mỹ. Để bãi biển Cửa Đại sớm hình thành và ổn định, cần ít nhất 3 triệu mét khối cát bổ sung vào bên trong đê ngầm. Nguồn cát này sẽ được lấy từ dự án nạo vét luồng Cửa Đại và dự án nạo vét sông Trường Giang sắp được triển khai. Tỉnh Quảng Nam kỳ vọng khi dự án tổng thể được hoàn thành, bãi biển Cửa Đại sẽ phần nào lấy lại vóc dáng mỹ miều như thời điểm chưa bị xâm thực dữ dội.