Còn Sài Gòn - TP HCM, nếu hỏi hoa gì mang tính đặc trưng, có lẽ không dễ trả lời.



Dù các loài cây, khó có thể nói mang tính đặc trưng nhưng chúng đều có những nét riêng độc đáo và dường như hoa ngày càng nhiều hơn, nhiều màu sắc hơn, tươi thắm hơn.

Hoa chò nâu (sao đen, hoa dầu…) chẳng hạn, nhiều con đường có hoa này, như: Điện Biên Phủ, Ba Tháng Hai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Chí Thanh… Những tháng đầu mùa mưa, khi gió về nhiều, mưa chỉ còn lất phất, hoa lại rụng đầy trên phố. Hẳn nhiều người lại nhớ đến bài "Cánh hoa dầu" (nhạc: Giáp Văn Thạch; thơ: Diệp Minh Tuyền): "Cánh hoa dầu xoay tít bay bay/ Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày...". Có năm, hoa dày đặc; nhìn từ xa, những cây chò phủ một màu vàng tươi của hoa vừa chín, chỉ đợi một cơn gió nhẹ, hoa rụng lã tã và xoay tròn trong không trung thật đẹp mắt.

Hoa lim xẹt (phượng vàng) cũng thật ấn tượng. Đường Trương Định, Trường Chinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… là những đường có nhiều lim xẹt, trong đó có những cây đã được trồng nhiều năm. Hoa lim xẹt nở nhiều vào các tháng đầu năm khi có nắng nhiều. Trong cái chói chang của những ngày cuối xuân, đầu hè, hoa càng trở nên rực rỡ. Có khi hoa nở rộ, nhìn từ trên cao, cả con đường như một vườn hoa…

Một loài hoa vàng rực rỡ khác cũng khá nổi bật trong những năm gần đây là chuông vàng. Ở các tuyến như Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh…, mỗi khi hoa nở trở thành điểm nhấn của con đường. Hay trên đường Phạm Văn Đồng, hoa chuông vàng được trồng dọc hai con lươn, khi hoa nở rộ nhìn như dải lụa vàng.

Một loại hoa vàng nữa là bò cạp vàng, vốn được trồng nhiều ở đường Điện Biên Phủ, Đàm Thuận Huy, Tân Hương, Lê Lư (quận Tân Phú), đường Cao Lỗ (quận 8)… cùng nhiều nơi ở các tuyến mới cải tạo hoặc những khu vực đường bàn cờ mới xây dựng. Bò cạp vàng khá dễ trồng, khi nở hoa thì lá gần như rụng hết nên toàn cây một màu vàng tươi rất mát mắt.

Me cũng được trồng khá nhiều ở trung tâm. Hoa me bé tí ti nên ít người để ý nhưng vào mỗi đầu mùa mưa, hoa me nở rợp trên cành điểm một màu xanh non mướt mắt. Nhiều con đường ở quận 1 trồng nhiều me, mỗi khi đi qua gợi nhớ đến bài hát "Con đường có lá me bay" (nhạc: Hoàng Hiệp; thơ: Diệp Minh Tuyền): "Con đường có lá me bay/ Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về…".

Khoảng hơn 10 năm trước, thành phố bắt đầu trồng kèn hồng. Ban đầu nhiều người không chú ý đến nó bởi vóc dáng của loài cây này không thực sự nổi bật, nhưng khi bắt đầu trổ hoa thì như rực rỡ hẳn lên. Hiện nay, trên một số tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ, Tố Hữu, Võ Thị Sáu…, kèn hồng được trồng khá nhiều, có nơi gần như trở thành giống cây "chủ đạo". Khoảng một tháng ngay sau Tết Nguyên đán, kèn hồng bung nở tạo nên một khung cảnh nên thơ đối với rất nhiều người.

Thành phố còn nhiều loại hoa khác nữa, trong đó có những loài hoa khá nổi bật như bằng lăng, nở rộ vào tháng nắng, khi chuẩn bị vào mùa mưa với màu tím mộng mơ, lãng mạn; hoa muồng anh đào nở những cánh nhỏ tím hồng điểm xuyết trên tán lá xanh; thỉnh thoảng có những cây sò đo cam thân mảnh khảnh nở những đóa hoa to màu cam rực rỡ; ngay cỏ đậu phộng được trồng ở một số lề đường, tiểu đảo (cỏ đậu phộng cũng được trồng khá nhiều, mọc sát mặt đất, tạo thành những mảng dày xanh tốt) điểm những bông hoa vàng xinh xắn…

Thành phố ngày càng đông đúc, chật chội, có nhịp sống hối hả. Giữa những bận rộn, ồn ã, từng chiếc lá, từng cánh hoa như làm dịu lại, làm lòng người thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn.