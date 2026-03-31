HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Món cá ủ chua và lời nhận xét thẳng thắn từ nữ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận định nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ món cá ủ chua còn ở mức cao do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Chiều 31-3, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Phước Năng, Phước Chánh về công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm liên quan món cá ủ chua.

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo tâm lý đáng lo ngại của một bộ phận người dân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác làm việc với xã Phước Năng, Phước Chánh chiều 31-3

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Sở Y tế cùng chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra rằng các trường hợp ngộ độc mới đây cho thấy nguy cơ vẫn ở mức cao và sẽ kéo dài nếu không có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân chủ yếu là do tập quán chế biến thủ công nhiều rủi ro, nhận thức về an toàn thực phẩm của một bộ phận người dân còn hạn chế và tâm lý chủ quan khi cho rằng nếu ngộ độc "đã có nhà nước chữa, có thuốc giải".

Để chủ động ngăn chặn các vụ ngộ độc tương tự, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát tình hình, tham mưu các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ và bảo đảm nguồn lực, đặc biệt là thuốc kháng độc tố Botulinum (BAT) và thiết bị hồi sức.

Clip: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm ở xã Phước Năng

Sở Y tế cần tổ chức tập huấn cho y tế cơ sở, nhất là 9 xã miền núi, về cách nhận diện sớm dấu hiệu ngộ độc và quy trình sơ cứu; nghiên cứu quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tiêu chí "dễ hiểu, dễ thực hiện".

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn mạnh việc tuyên truyền phải trực quan, dùng "người thật việc thật" là những bệnh nhân đã trải qua cơn "thập tử nhất sinh" để vận động cộng đồng.

Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo tâm lý đáng lo ngại của một bộ phận người dân - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận buổi làm việc

Các xã, phường phải rà soát từng hộ gia đình có tập quán chế biến thực phẩm nguy cơ cao. Các tổ công tác tại thôn xóm phải thực hiện phương châm "đi từng ngõ, rõ từng nhà, ra từng hộ" để kiểm soát trực tiếp. Phải chuyển từ tuyên truyền vận động sang kiểm soát thực chất, kiên quyết yêu cầu dừng sử dụng và tiêu hủy triệt để các sản phẩm không an toàn.

Clip: Quy trình chế biến món cá ủ chua từng gây ra nhiều vụ ngộ độc tại xã vùng cao Phước Năng

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo hoặc buông lỏng quản lý.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, từ tháng 2 đến nay, tại 2 xã Phước Chánh và Phước Năng ghi nhận 7 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, trong đó có 3 người nguy kịch.

Tin liên quan

Clip: Tận mắt thấy dân làm món cá ủ chua, lãnh đạo Đà Nẵng nói "quá nguy hiểm"

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định nếu tiếp tục để xảy ra ngộ độc cá ủ chua, Chủ tịch UBND xã có thể bị cách chức.

Thêm một người ở Đà Nẵng nhập viện sau khi ăn cá ủ chua

(NLĐO) – Sau khi dùng món cá ủ chua do người thân tặng, một phụ nữ ở xã vùng cao của Đà Nẵng xuất hiện triệu chứng ngộ độc, phải nhập viện điều trị.

WHO đưa "thần dược" 8.000 USD/lọ từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua

(NLĐO) – Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent để cứu mạng 3 người ngộ độc nguy kịch ở TP Đà Nẵng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo