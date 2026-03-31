Chiều 31-3, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Phước Năng, Phước Chánh về công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm liên quan món cá ủ chua.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác làm việc với xã Phước Năng, Phước Chánh chiều 31-3

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Sở Y tế cùng chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra rằng các trường hợp ngộ độc mới đây cho thấy nguy cơ vẫn ở mức cao và sẽ kéo dài nếu không có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Nguyên nhân chủ yếu là do tập quán chế biến thủ công nhiều rủi ro, nhận thức về an toàn thực phẩm của một bộ phận người dân còn hạn chế và tâm lý chủ quan khi cho rằng nếu ngộ độc "đã có nhà nước chữa, có thuốc giải".

Để chủ động ngăn chặn các vụ ngộ độc tương tự, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát tình hình, tham mưu các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ và bảo đảm nguồn lực, đặc biệt là thuốc kháng độc tố Botulinum (BAT) và thiết bị hồi sức.

Sở Y tế cần tổ chức tập huấn cho y tế cơ sở, nhất là 9 xã miền núi, về cách nhận diện sớm dấu hiệu ngộ độc và quy trình sơ cứu; nghiên cứu quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tiêu chí "dễ hiểu, dễ thực hiện".

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn mạnh việc tuyên truyền phải trực quan, dùng "người thật việc thật" là những bệnh nhân đã trải qua cơn "thập tử nhất sinh" để vận động cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận buổi làm việc

Các xã, phường phải rà soát từng hộ gia đình có tập quán chế biến thực phẩm nguy cơ cao. Các tổ công tác tại thôn xóm phải thực hiện phương châm "đi từng ngõ, rõ từng nhà, ra từng hộ" để kiểm soát trực tiếp. Phải chuyển từ tuyên truyền vận động sang kiểm soát thực chất, kiên quyết yêu cầu dừng sử dụng và tiêu hủy triệt để các sản phẩm không an toàn.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo hoặc buông lỏng quản lý.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, từ tháng 2 đến nay, tại 2 xã Phước Chánh và Phước Năng ghi nhận 7 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, trong đó có 3 người nguy kịch.