Du lịch xanh

Món chay mùa Vu Lan: lan tỏa tinh thần hiếu hạnh

Yến Anh

(NLĐO)- Mùa Vu Lan là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ăn chay mùa Vu Lan là cách để giữ tâm thanh tịnh, tôn kính với tổ tiên.

Mùa Vu Lan gắn liền với triết lý Phật giáo và giá trị hiếu đạo, nơi ẩm thực chay biểu trưng cho sự thanh tịnh, từ bi và lòng biết ơn.

Món chay mùa Vu Lan: lan tỏa tinh thần hiếu hạnh- Ảnh 1.

Ẩm thực chay biểu trưng cho sự thanh tịnh, từ bi và lòng biết ơn trong mùa Vu Lan

Với mong muốn gửi gắm thông điệp trân trọng cha mẹ, ông bà khi còn hiện hữu, workshop "Nâng niu mùa hiếu hạnh" vừa được Ngon Garden tổ chức với sự tham dự của đông đảo thực khách, các chuyên gia văn hóa. Sự kiện không chỉ là bữa tiệc thưởng thức món chay, mà còn là dịp để gợi nhớ, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa ẩm thực Việt thông qua những món ăn chay giàu ý nghĩa.

Thực đơn được Ngon Garden lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực truyền thống, nhưng được sáng tạo để mang diện mạo mới.

Món chay mùa Vu Lan: lan tỏa tinh thần hiếu hạnh- Ảnh 2.

Chị Hạnh Phạm (thứ hai từ phải qua, hàng đứng), nhà báo Vĩnh Quyên (thứ hai từ trái qua, hàng đứng) cùng các thực khách hào hứng bên mâm cỗ chay

Từ những nguyên liệu gần gũi như củ sen, cánh sen đến những nguyên liệu thú vị hơn như hàu thủ, tóc tiên, nấm truffle… qua bàn tay của bếp trưởng trở thành các món ăn hài hòa giữa hương – sắc – vị. Mỗi món ăn không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng câu chuyện văn hóa, gợi nhớ những giá trị nguyên lành của ẩm thực Việt.

Điểm đặc biệt của thực đơn là món salad hoa mẫu đơn - lần đầu tiên loài hoa biểu tượng cho sự kính trọng và yêu thương được đưa vào ẩm thực chay. Món salad không chỉ đẹp mắt mà còn mang hương vị thanh tao, gợi nhắc về sự chăm sóc và lòng biết ơn dành cho cha mẹ.

Món chay mùa Vu Lan: lan tỏa tinh thần hiếu hạnh- Ảnh 3.

Lần đầu tiên, hoa mẫu đơn được sử dụng làm thực phẩm chay

Một món ăn khác khiến thực khách thích thú là "Non soi bóng nước" - sự kết hợp giữa bát chè hoa cau trong veo, điểm xuyết hạt đậu xanh vàng ươm như hoa cau rụng, và đĩa xôi vò tơi mềm, vàng ruộm tựa triền núi mùa lúa chín. Khi đặt cạnh nhau, hai món ăn tạo nên một bức tranh hài hòa, gợi nhớ hồn cốt làng quê Bắc Bộ với núi non, sông nước và tình người đậm đà.

Sự sáng tạo trong cách chế biến và trình bày đã nâng tầm các món chay, biến từng món ăn thành những tác phẩm nghệ thuật. Từ cách sử dụng nguyên liệu quen thuộc nhưng được biến tấu mới mẻ, đến kỹ thuật nấu nướng hiện đại đã mang đến một thực đơn không chỉ ngon mà còn giàu ý nghĩa văn hóa.

Món chay mùa Vu Lan: lan tỏa tinh thần hiếu hạnh- Ảnh 4.

Chè hoa cau được thực khách yêu thích

Đằng sau thành công của thực đơn chay là tâm huyết của những "sứ giả" văn hóa và ẩm thực Việt, những người đã dành cả trái tim để bảo tồn và lan tỏa giá trị dân tộc. Chị Hạnh Phạm, chủ nhân của Ngon Garden, bày tỏ với chị, mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi sự kiện là cơ hội để đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với thực khách trong và ngoài nước. 

Món chay mùa Vu Lan: lan tỏa tinh thần hiếu hạnh- Ảnh 5.

Chè hoa cau được chị Hạnh Phạm giới thiệu đến các thực khách

"Ẩm thực là một phần không thể tách rời của văn hóa. Đó không chỉ là câu chuyện ăn uống, mà còn là biểu tượng của bản sắc, lịch sử, tín ngưỡng, và triết lý sống của một dân tộc.

Tôi tin những câu chuyện văn hóa ẩm thực không chỉ giúp thực khách, đặc biệt là thực khách trẻ hiểu sâu hơn về cội nguồn mà còn làm món ăn trở nên ngon hơn, ý nghĩa hơn nhờ sự kết nối với văn hóa và cảm xúc" – chị Hạnh Phạm bày tỏ.

Món chay mùa Vu Lan: lan tỏa tinh thần hiếu hạnh- Ảnh 6.

Chị Hạnh Phạm mong muốn qua các workshop về ẩm thực, mang đến những câu chuyện về từng món ăn, để giúp thực khách hiểu hơn về văn hóa Việt, phong tục Việt

Chị Hạnh Phạm cũng nhấn mạnh mong muốn mang đến những câu chuyện về từng món ăn, để giúp thực khách hiểu hơn về văn hóa Việt, phong tục Việt. Khi thưởng thức những món ngon, lại hiểu thêm những câu chuyện văn hóa thú vị, thực khách sẽ thấy ý nghĩa, ngon miệng hơn, vì đã có những trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

