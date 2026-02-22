Món quà ngày Tết của các Đại sứ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew và Đại biện lâm thời Mỹ Courtney Beale đã gửi những thông điệp chúc mừng năm mới, bày tỏ kỳ vọng về một năm tràn đầy cơ hội, hợp tác và thịnh vượng.

Hình ảnh Đại sứ Iain Frew thăm Đền Bạch Mã - một trong "Thăng Long tứ trấn" trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 và gửi lời chúc mừng năm mới

Trong thông điệp đầu năm, Đại sứ Iain Frew chia sẻ niềm vui khi cùng cộng đồng tại Việt Nam đón thời khắc chuyển giao năm mới âm lịch. Ông cho biết không khí mùa Xuân đang lan tỏa khắp phố phường, mang theo sự hân hoan và những kỳ vọng tốt đẹp.

Đại sứ Iain Frew cùng Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM Alexandra Smith và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh bày tỏ vui mừng chào đón năm mới, với niềm tin về những cơ hội và triển vọng phía trước.

Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tin tưởng năm Bính Ngọ sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đem lại hy vọng, may mắn và thành công cho người dân Việt Nam. Ông đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục vun đắp và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong thời gian tới.

"Chúc năm Bính Ngọ mang đến sức mạnh, sự tiến bộ, sức khỏe, hạnh phúc cùng những cơ hội mới. Chúc mừng năm mới!" - Đại sứ Iain Frew và Tổng Lãnh sự Alexandra Smith nhấn mạnh.

Đại sứ Iain Frew thăm Đền Bạch Mã và Tổng Lãnh sự Alexandra Smith trong trang phục áo dài truyền thống tại TPHCM nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong khi đó, Đại biện lâm thời Mỹ Courtney Beale lựa chọn khởi đầu năm mới tại làng cổ Đường Lâm, trải nghiệm làm tương đậu nành thủ công và giới thiệu các sản phẩm đậu nành từ Mỹ như một sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa Việt Nam và ẩm thực quốc tế.

Đại biện lâm thời Mỹ Courtney Beale thăm làng cổ Đường Lâm

Nhân dịp này, bà Courtney Beale cùng Thủy quân lục chiến Mỹ và cán bộ Đại sứ quán đã tổ chức chương trình "Toys for Tết", trao tặng quà cho các em nhỏ tại Làng trẻ SOS, mang đến không khí ấm áp trong những ngày đầu Xuân.

Gửi lời chúc tới người dân Việt Nam, Đại biện lâm thời Courtney Beale bày tỏ mong muốn năm Bính Ngọ sẽ tràn đầy niềm vui, sức khỏe, may mắn và thịnh vượng.