Món quà ý nghĩa của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vào "Ngày của mẹ"

Trong làng nhạc Việt, Nguyễn Ngọc Anh là giọng ca được nhiều khán giả yêu mến bởi chất giọng đẹp, giàu nội lực và cảm xúc. Không xuất hiện quá dày đặc hay liên tục phát hành sản phẩm mới, nhưng mỗi lần trở lại, nữ ca sĩ vẫn tạo được sự chú ý nhờ cách hát tinh tế, màu sắc âm nhạc nhiều trải nghiệm và chiều sâu riêng.



Tiếp nối dấu ấn thành công khi album "Lời hẹn ước" lọt vào Top 5 "Album của năm" tại giải thưởng âm nhạc Cống Hiến của Báo Thể thao Văn hóa vào tháng 4-2026, Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục trở lại với sản phẩm âm nhạc ý nghĩa về tình mẫu tử. MV "Chuyện của mẹ" được cô chọn phát hành vào đúng dịp "Ngày của Mẹ" 10-5. Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, gửi gắm những cảm xúc về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng và bền bỉ của những người mẹ.

Nữ ca sĩ cho biết thời gian gần đây, khi bố mẹ đã lớn tuổi hơn, cô càng muốn thực hiện nhiều hơn những sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu thương mà các bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái. Đồng thời, cô cũng muốn thử sức với nhiều màu sắc và chủ đề âm nhạc đa dạng hơn.

Với "Chuyện của mẹ", Nguyễn Ngọc Anh không đặt nặng sự cầu kỳ hay phô trương trong cách thực hiện mà mong muốn ca khúc có thể chạm tới cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành.

"Ai rồi cũng lớn lên bằng tình yêu của mẹ. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta lại càng ít nói lời yêu thương. Tôi mong MV này sẽ khiến ai đó sau khi xem xong chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ" - nữ ca sĩ tâm sự.

Ca từ của bài hát được viết giản dị, không nặng về kỹ thuật hay những lớp ngôn từ cầu kỳ, mà nhẹ nhàng gợi lại những cảm xúc quen thuộc trong ký ức của nhiều người về tình mẫu tử, tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ dành cho mình.

Ca sĩ Tô Minh Đức, Giám đốc sản xuất MV, cho hay khi đồng hành cùng Nguyễn Ngọc Anh thực hiện dự án âm nhạc này, điều khiến anh nhiều suy nghĩ nhất chính là hình ảnh những người mẹ gần như dành trọn cuộc đời để sống vì con cái hơn là cho chính bản thân mình. Với họ, thanh xuân không nằm ở những giấc mơ còn dang dở hay những điều chưa kịp thực hiện, mà hiện diện trong từng bước trưởng thành của những đứa con. Cũng bởi vậy, ê-kíp không lựa chọn một cái kết mang màu sắc bi kịch hay đẩy cảm xúc lên cực điểm. Thay vào đó, MV khép lại bằng hình ảnh người con trở về nhà, tự tay nấu cho mẹ một bữa cơm giản dị.

Nguyễn Ngọc Anh tâm sự, "Chuyện của mẹ" không chỉ để tôn vinh những người mẹ mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình, nhận ra phía sau những bình yên luôn có bóng dáng của mẹ. Trong nhịp sống hiện đại, khi con người dễ bị cuốn vào công việc và áp lực thường ngày, đôi khi điều quý giá nhất lại chỉ là một bữa cơm cùng gia đình hay một cuộc gọi hỏi thăm giản dị.

Sau MV "Chuyện của mẹ", Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện thêm các dự án âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau như tình yêu, quê hương, đất nước. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ hiện cô không còn theo đuổi áp lực phải làm những MV hay liveshow tiền tỉ như trước đây mà muốn lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, đặt cảm xúc và sự chân thành lên trước sự hoành tráng.