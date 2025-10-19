Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

Ngày 19-10, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương chọn cử 57 ủy viên ủy ban, cử 5 người trong Ban Thường trực, trong đó ông Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.



Ông Phạm Tuấn Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, Chủ tịch Công đoàn phường.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gồm: Anh Bùi Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường; bà Nguyễn Ngọc Anh Thy, Chủ tịch Hội LHPN phường; ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 57 ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

Báo cáo tại đại hội cho thấy, MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên tổ chức vận động trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", vận động hơn 3.000 phần quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.

Vận động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi); bão số 10 (Bualoi) gây ra với số tiền hơn 500 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm.

Vận động nguồn xã hội hóa trao tặng hơn 300 phần học bổng, quà tặng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 900 triệu đồng.

MTTQ phường tổ chức ra mắt mô hình "Công viên nhân ái", vận động các công ty, đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 500 phần quà và các công trình hỗ trợ trị hơn 2 tỉ đồng...

Ông Bùi Thanh Nhân phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho rằng phường Bình Dương là một trong những phường trọng điểm về phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị thông minh của TP HCM, với nhiều khu dân cư đô thị, khu công nghiệp hiện đại, năng động, hội tụ đông đảo người lao động từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đến sinh sống và làm việc.

Thời gian tới, ông đề nghị MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động, đồng bào tôn giáo, dân tộc.



Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường (thứ 4 trái qua) tiếp nhận 200 triệu đồng từ MTTQ Việt Nam TP HCM trao hỗ trợ để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn



Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy khu dân cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp làm địa bàn trọng điểm, hướng mọi hoạt động về cơ sở, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu địa bàn; có kỹ năng vận động và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu hoạt động trong mô hình đô thị thông minh...





