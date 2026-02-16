HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Món Tết nhẹ bụng, cả nhà khỏe vui xuân

Bài và ảnh: Xuân Mai

(NLĐO)- Chỉ cần biết chọn lựa thực phẩm hợp lý, chế biến thanh nhẹ, cả nhà vẫn có thể thưởng thức hương vị Tết trọn vẹn mà cơ thể luôn nhẹ nhàng, khỏe khoắn

Tết là dịp sum vầy nhưng cũng là mùa của những bữa ăn “quá tải” với bánh chưng, thịt kho, dưa món, bánh mứt… Nhiều người sau vài ngày đầu năm thường rơi vào tình trạng đầy bụng, khó tiêu, tăng cân, mệt mỏi. Vì vậy, xu hướng chuẩn bị mâm cỗ Tết nhẹ nhàng, thanh đạm, tốt cho sức khỏe đang được nhiều gia đình lựa chọn, vừa giữ được không khí truyền thống, vừa giúp cơ thể dễ chịu suốt những ngày xuân.

Bớt dầu mỡ, tăng rau xanh

Chị Thanh Nga (phường Dĩ An, TPHCM) cho biết năm nào gia đình chị cũng chuẩn bị đủ món truyền thống nhưng đến mùng 2, mùng 3 thì ai cũng… ngán. “Năm ngoái tôi quyết định làm mâm cỗ nhẹ hơn, giảm món chiên xào, tăng rau củ, canh thanh. Ăn vậy mà ai cũng thấy khỏe, không bị đầy bụng như trước. Năm nay tôi cũng sẽ chuẩn bị thực đơn Tết như vậy”- chị Nga nói.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những ngày Tết, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thừa đạm, thừa chất béo, thiếu chất xơ. Việc bổ sung rau xanh, trái cây tươi và các món hấp, luộc, canh thanh là cách giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Những món Tết thanh nhẹ, dễ ăn

Dưới đây là những gợi ý mâm cỗ Tết nhẹ bụng mà vẫn đậm hương vị ngày xuân:

Gỏi cuốn tôm thịt

Món ăn quen thuộc nhưng luôn “đắt khách” trong những bữa tiệc ngày Tết. Gỏi cuốn kết hợp tôm, thịt luộc, bún và nhiều loại rau sống, tạo cảm giác tươi mát, dễ tiêu. Chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc tương đậu phộng đều hợp.

Món Tết nhẹ bụng, cả nhà khỏe vui xuân - Ảnh 2.

Cá hấp gừng hành

Thay vì cá chiên hay kho đậm vị, cá hấp giữ được vị ngọt tự nhiên, ít dầu mỡ. Gừng và hành giúp khử mùi tanh, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác ấm bụng.

Món Tết nhẹ bụng, cả nhà khỏe vui xuân - Ảnh 3.

Canh rau củ thanh đạm

Một tô canh bí xanh, canh cải, hoặc canh rau củ nấu nấm giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Nước canh thanh, ít dầu, nhiều chất xơ giúp cơ thể cân bằng sau những món đậm vị.

Món Tết nhẹ bụng, cả nhà khỏe vui xuân - Ảnh 4.

Gỏi củ sen tôm thịt

Củ sen giòn, thanh mát, kết hợp tôm, thịt và rau thơm tạo thành món gỏi hấp dẫn. Đây là món rất hợp trong những ngày Tết vì ít béo, giàu chất xơ, dễ ăn.

Món Tết nhẹ bụng, cả nhà khỏe vui xuân - Ảnh 5.

Các chuyên gia khuyến nghị, để giữ sức khỏe trong những ngày đầu năm, mỗi gia đình nên: Giảm món chiên, xào, kho nhiều mỡ; Tăng rau xanh, trái cây tươi; Ăn vừa đủ, chia nhỏ bữa nếu phải đi chúc Tết nhiều nơi; Uống đủ nước, hạn chế rượu bia và nước ngọt; Dành thời gian vận động nhẹ như đi bộ, dọn dẹp nhà cửa.

Một mâm cỗ Tết không cần quá nhiều món hay quá cầu kỳ. Chỉ cần biết chọn lựa thực phẩm hợp lý, chế biến thanh nhẹ, cả nhà vẫn có thể thưởng thức hương vị Tết trọn vẹn mà cơ thể luôn nhẹ nhàng, khỏe khoắn để tận hưởng những ngày đầu năm thật ý nghĩa.


Tin liên quan

Tết là để trở về

Tết là để trở về

Một cái Tết đủ đầy không phải là có nhiều tiền, mà là có đủ người thân để quây quần bên nhau

Cái Tết của tuổi thơ

Bây giờ, cuộc sống đã khá hơn, Tết cũng đủ đầy hơn nhưng mỗi khi xuân về, tôi vẫn nhớ da diết những cái Tết nghèo năm xưa.

Trang hoàng nhà cửa đón Tết

Những ngày cận Tết, việc dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa không chỉ là thói quen mà còn là nét đẹp văn hóa của người Việt.

