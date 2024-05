Mong lương hưu đảm bảo cuộc sống lúc về già

54 tuổi, bà Lê Thị Hồng Lộc đã có 27 năm làm nhân viên bảo vệ Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Long Hải (quận Phú Nhuận) và tham gia BHXH bắt buộc chừng ấy năm. Khoảng 3 năm nữa, bà đến tuổi hưu, khi ấy, với 30 năm đóng BHXH bắt buộc, bà sẽ đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa (75%). Vì sẽ có lương hưu nên hiện bà cũng không có quá nhiều lo lắng về cuộc sống sau này.

27 năm qua, dù gia đình gặp không ít biến cố nhưng bà chưa từng nghĩ sẽ nghỉ việc và rút BHXH. Ngược lại, bà gắn bó bền bỉ với công việc để có khoản tiền lương cố định hằng tháng để lo cho bản thân và gia đình cũng như có lương hưu khi về già. Đổi lại, những lúc quá khó khăn, không thể xoay xở, bà được công ty, đồng nghiệp giúp đỡ.

Không lập gia đình, lại sống cùng mẹ già nên bà hiểu tầm quan trọng của lương hưu. Có lương hưu, ít nhất bà sẽ không lo tiền điện, nước, một phần sinh hoạt phí mỗi tháng và chi phí mua BHYT sau khi nghỉ hưu…

"Tuy nhiên, giống như bao công nhân khác, khi đã tham gia BHXH cả quá trình lao động mấy chục năm, tôi rất hi vọng lương hưu sẽ đủ sống hoặc ít nhất là đảm bảo các chi tiêu tối thiểu để tôi được nhẹ gánh lúc tuổi già" - bà Lộc bày tỏ.

Người lao động được tư vấn thông tin về chính sách BHXH

Tương tự, bà Huỳnh Ngọc Hương (công nhân may trên địa bàn quận 6, TP HCM) năm nay cũng ngoài 50 tuổi và đóng BHXH hơn 26 năm. Nếu được làm đến lúc nghỉ hưu, bà sẽ đạt tỉ lệ lương hưu tối đa và có số năm đóng BHXH vượt khung. Vốn bà cảm thấy an tâm vì sau này mình chắc chắn sẽ có lương hưu nhưng thấy một số đồng nghiệp sau khi nghỉ hưu vẫn phải đi giúp việc nhà hay nhận may vá tại nhà do lương hưu thấp (chỉ 2-3 triệu đồng/tháng), bà Hương lại thấp thỏm.

"Các con đã lớn, tôi không phải lo lắng nhiều nhưng cha mẹ tôi đã già, tôi dự tính, sau khi nghỉ hưu sẽ về quê chăm sóc cha mẹ toàn thời gian. Lúc ấy, rất khó để đi làm kiếm tiền, nếu lương hưu quá thấp thì cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn" - bà nói.

Vì vậy, khi biết Luật BHXH (sửa đổi) đang được thảo luận, lấy ý kiến góp ý, bà rất mong muốn tổ chức Công đoàn sẽ đại diện công nhân có ý kiến góp ý để cải thiện chế độ hưu trí. Ví dụ như nâng tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa, điều chỉnh hệ số trượt giá BHXH hoặc hay tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho khoảng thời gian người lao động đóng vượt khung…