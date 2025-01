Mong ngày sum họp

Hay tin được chương trình "Chuyến xe mùa xuân" tặng vé xe về quê đón Tết, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1974, quê Quảng Ngãi), công nhân (CN) Xí nghiệp Minako - Công ty CP May Sài Gòn 3 (TP Thủ Đức, TP HCM), xúc động. Chương trình do LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Công ty CP ZION (Zalopay) phối hợp tổ chức.

Phấn khởi khi được về nhà

Với chủ đề "Giúp nhau về nhà - Để Tết này ai cũng có Tết nguyên nhà", chương trình dự kiến tặng 400 vé xe đưa đoàn viên - lao động về quê đón Tết tại các tỉnh như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Chuyến xe sẽ khởi hành vào sáng 26-1 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM.

Nhiều năm liền chưa được về quê đón Tết nên chị Hạnh rất háo hức, nhất là gặp lại người cha già đã ngoài 90 tuổi. Lần này, chỉ có 2 mẹ con chị về bởi chồng chị đã mất vì bệnh ung thư cách đây 2 năm. "Mấy năm qua, tôi phải chăm sóc chồng nằm viện nên không thể về thăm nhà. Cha tôi tuổi đã cao, không biết còn sống được bao lâu nên lần về quê năm nay có ý nghĩa với tôi" - chị Hạnh cho hay.

Niềm vui sum họp cũng đến với gia đình anh Trần Văn Thanh (quê Bình Định), CN Công ty TNHH Dệt may Thái Dương (TP Thủ Đức, TP HCM). Anh Thanh và vợ làm cùng công ty, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng. Anh chị có 2 con nhỏ, lại ở trọ nên 3 năm nay cả gia đình đón Tết ở thành phố để tiết kiệm chi phí đi lại. "Ông bà ở quê biết tin 2 cháu về nhà đón Tết nên vui lắm. Hai đứa nhỏ cứ hỏi khi nào sẽ được về quê khiến vợ chồng tôi cũng nôn nao" - anh Thanh kể.

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, Công ty CP May Sài Gòn 3, mong đến ngày được về quê đón Tết cùng người thân ở Quảng Ngãi. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Mong ngóng từng ngày

Đã 3 năm chưa về quê ở Bình Định đón Tết nên gia đình chị Lê Thị Kim Dung, nhân viên y tế Công ty TNHH BIZMAX (huyện Bình Chánh, TP HCM), đặc biệt mong chờ đến ngày "Chuyến xe mùa xuân" khởi hành.

Chị Dung là nhân viên y tế tại công ty này đã hơn 20 năm, thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Đây chính là nguồn thu duy nhất của gia đình chị, gồm 3 người. Chồng chị Dung vốn là CN tại một công ty thuốc lá, năm 2018, anh mất việc khi đã ngoài 40 tuổi. Tìm việc khó khăn trong khi con trai nhỏ đến tuổi đi học mẫu giáo không có người đưa rước và chăm sóc, nên anh chấp nhận ở nhà.

Mất đi một nguồn thu nhập cũng khiến cuộc sống gia đình chị Dung hết sức khó khăn. Do vậy, mấy năm nay, họ không dám nghĩ đến chuyện về quê đón Tết. "Lần này được hỗ trợ vé nên tôi mới có cơ hội về thăm quê, thăm cha mẹ hai bên. Chúng tôi dự định sẽ ở lại đến ngày mùng 5 Tết mới trở lại TP HCM" - chị Dung chia sẻ.

Cũng nôn nao không kém là gia đình chị Lê Thị Tuyền, giáo viên mầm non Trường Mầm non Hoa Phượng 1 (huyện Bình Chánh). Vợ chồng chị Tuyền quê ở tỉnh Thanh Hóa, do gia cảnh khó khăn nên mấy năm nay, anh chị ăn Tết xa quê. Khi Công đoàn cơ sở thông tin về chương trình "Chuyến xe mùa xuân" do LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Zalopay tổ chức, chị đã đăng ký.

"Cha mẹ chồng tôi đã ngoài 80 tuổi, tuổi cao sức yếu, ông bà chỉ mong con cháu đoàn tụ khi năm hết Tết đến. Cùng với sự hỗ trợ của chương trình, chúng tôi cũng cố gắng dành dụm để đêm giao thừa, cả nhà được quây quần bên nhau. Biết chúng tôi sẽ về, ông bà mong ngóng từng ngày" - chị Tuyền tâm sự.

Bà LÊ LAN CHI, Tổng Giám đốc Zalopay: Mang lại niềm vui đoàn viên Zalopay tự hào khi tận dụng sức mạnh công nghệ của mình để hợp tác và đồng hành cùng Báo Người Lao Động và LĐLĐ TP HCM triển khai chương trình "Chuyến xe mùa xuân". Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ hơn 100 gia đình đoàn viên - lao động có cơ hội trở về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết với tổng kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của người lao động, nhiều người đã phải gác lại mong muốn về quê đoàn tụ nhiều năm qua. Chương trình hy vọng sẽ phần nào giúp họ san sẻ khó khăn, mang lại niềm vui đoàn viên trọn vẹn. Bà LÊ LAN CHI, Tổng Giám đốc Zalopay