"Mốt" áo dài du xuân năm Ngựa

Đa dạng kiểu dáng áo dài
Thời trang thể hiện phong cách người mặc. Vì vậy, dù áo dài là trang phục truyền thống thì sự đa dạng về kiểu dáng, từ truyền thống đến cách tân,… cũng được các nhà thiết kế biến tấu để có thể khai thác tối đa cá tính người mặc. Điều đó tạo nên sự đa dạng, phong phú hơn cho sắc màu áo dài.
Tết Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ. Đường đua áo dài trở nên sắc màu hơn từ kiểu dáng đến chất liệu. Sao Việt cũng tham gia đường đua áo dài một cách nhiệt tình. Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe vẻ đẹp uyển chuyển với tà áo dài đỏ thêu hoa văn tinh xảo. Thiết kế giữ phom dáng cổ điển với cổ cao kín đáo, tay áo dài buông thướt tha, tà chạm đất.
Trong khi đó, ca sĩ Phương Mỹ Chi lại chọn kiểu áo dài thể hiện đúng tinh thần âm nhạc dân gian mà cô đang theo đuổi. Áo dài satin óng ánh được phủ ngoài bởi lớp áo xanh lá mỏng manh, tay áo dài rộng tạo hiệu ứng lớp lang mềm mại.
Là một biểu tượng của thời trang, mỗi mẫu thiết kế thời trang mà Thanh Hằng chọn đều trở thành xu hướng cho giới trẻ. Chiếc áo dài nhung đen dài tay, cổ cao, tay áo rộng được kết hợp cùng kính mát tròn và bó hoa trắng nhỏ. Bức ảnh Thanh Hằng lọt top xu thế thời trang mùa Tết năm nay.
Bên cạnh đó, áo dài đen thêu hoa tay dài của Phương Khánh có chất ren mỏng với lớp lót tím nhạt, tà xẻ cao, kết hợp túi xách nhỏ đính pha lê. Hòa Minzy lại mang đến sự nhẹ nhàng, giản dị với bộ tà áo xanh ngọc pastel nhạt với họa tiết tròn chìm trên nền vải mịn. Điểm đặc biệt của thiết kế này nằm ở cổ tròn rộng, tay áo phồng nhẹ.
Mỗi người một vẻ với áo dài
Trong khi đó, phiên bản áo dài của Ninh Dương Lan Ngọc ghi dấu ấn với sequin hồng phấn dài tay với họa tiết hoa lớn thêu kim sa lại đưa người xem đến với không gian lãng mạn của mùa xuân xứ sở hoa anh đào.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà với chiếc áo dài trắng hồng pastel in họa tiết hoa nhỏ, chất liệu voan mỏng nhẹ trong bộ ảnh du xuân.
Đối lập với vẻ mộc mạc ấy là thiết kế áo dài trắng ren đính sequin lấp lánh toàn thân của NSƯT Kiều Anh. Với cổ tròn, tay dài, tóc cài hoa trắng và backdrop bóng bay rực rỡ, bộ ảnh mang hơi thở hiện đại, trẻ trung.
Nhìn chung, đường đua áo dài Tết Nguyên đán 2026 của dàn sao Việt ghi nhận sự lên ngôi của các chất liệu cao cấp như nhung, gấm, satin, ren, voan và sequin. Đường đua áo dài Tết Bính Ngọ năm 2026 ghi nhận nhiều kiểu dáng ấn tượng, độc đáo.
