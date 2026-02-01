Mặc áo dài đẹp như Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm lan tỏa văn hóa Việt qua trang phục mang tinh thần Ê Đê

Bộ trang phục ấn tượng của Võ Hạ Trâm

Tham gia các chương trình gần đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm ghi dấu ấn không chỉ bằng âm nhạc mà còn ở hình ảnh chỉn chu, giàu bản sắc văn hóa.

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, Võ Hạ Trâm thu hút sự chú ý ngay từ thảm đỏ khi xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của đồng bào Ê Đê. Bộ trang phục thuộc E De Heritage Collection của nhà thiết kế Tuấn Trần, trong đó họa tiết Ê Đê được đặt ở vị trí hạt nhân, đóng vai trò kết nối người nghệ sĩ với không gian sân khấu và khán giả.

Thông qua nhịp điệu hình học, bảng màu bản địa cùng hiệu ứng chất liệu bắt sáng, thiết kế mang đến cho Võ Hạ Trâm hình ảnh một "di sản Việt" được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn giàu cảm xúc. Trang phục tuy kín đáo song vẫn tôn lên vóc dáng gợi cảm, khỏe khoắn và thần thái tự tin của nữ ca sĩ.

Chia sẻ về lựa chọn này, Võ Hạ Trâm cho biết: "Khi khoác lên mình bộ trang phục này, Trâm cảm thấy rất tự hào và xúc động. Đây không chỉ là một thiết kế đẹp, mà là một câu chuyện về di sản và bản sắc Việt được kể bằng ngôn ngữ đương đại.

Ở thời điểm hiện tại, Trâm tìm thấy sự đồng điệu rất lớn với tinh thần của bộ sưu tập, nơi chiều sâu văn hóa của dân tộc Ê Đê nói riêng và tinh hoa Việt Nam nói chung được thể hiện một cách trang trọng nhưng không xa cách".

Võ Hạ Trâm đặc biệt xinh đẹp khi mặc áo dài

Theo nữ ca sĩ, thiết kế cũng phản ánh đúng hình ảnh Võ Hạ Trâm ở hiện tại, đó là một nghệ sĩ trưởng thành, yêu nước, trân trọng cội nguồn, đồng thời sẵn sàng bước ra những không gian mới để lan tỏa văn hóa Việt bằng tinh thần hiện đại. Với Trâm, mỗi lần xuất hiện tại một lễ trao giải lớn không đơn thuần là khoảnh khắc thảm đỏ, mà còn là cơ hội để kể câu chuyện về con đường nghệ thuật và những giá trị mà cô theo đuổi.

Võ Hạ Trâm thời trang thăng hạng

Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát nội lực, Võ Hạ Trâm còn cho thấy sự thăng hạng rõ nét trong cách xây dựng hình ảnh khi lựa chọn trang phục như một "ngôn ngữ kể chuyện" về văn hóa Việt. Là một trong những nghệ sĩ hoạt động tích cực trong năm 2025 với lịch trình dày đặc, Võ Hạ Trâm vẫn luôn giữ sự chỉn chu trong hình ảnh mỗi lần xuất hiện.

Võ Hạ Trâm ngày càng thăng hạng về hình ảnh

Tại các sự kiện lớn, nữ ca sĩ thường ưu tiên áo dài hoặc những thiết kế lấy cảm hứng từ di sản, bản sắc dân tộc, xem đó là cách lan tỏa tinh thần Việt một cách tự nhiên và bền bỉ. So với những năm đầu vào nghề, nữ ca sĩ cho rằng bản thân đã có nhiều thay đổi trong cách lựa chọn trang phục.

"Trước đây, Trâm chú trọng nhiều đến xu hướng và yếu tố hình ảnh. Còn bây giờ, Trâm quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện, giá trị và cảm xúc mà trang phục mang lại. Nếu có dịp phù hợp, áo dài hay những thiết kế mang tinh thần truyền thống vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu bởi đó là cách Trâm thể hiện tình yêu với văn hóa Việt một cách tự nhiên và bền vững nhất" - cô chia sẻ.

Võ Hạ Trâm ghi dấu bằng năng lực và cả hình ảnh

Võ Hạ Trâm cũng khẳng định không đặt nặng giá trị vật chất hay thương hiệu trong thời trang. Với cô, tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn trang phục là sự phù hợp với tinh thần nghệ thuật, câu chuyện muốn kể và những giá trị mà thiết kế mang lại.

Theo nữ ca sĩ, một bộ trang phục đẹp không nằm ở giá tiền, mà ở chiều sâu sáng tạo, sự tử tế trong cách làm nghề và khả năng truyền cảm hứng. Nếu một thiết kế giúp cô tự tin, phản ánh đúng bản sắc cá nhân và kết nối được với khán giả, thì đó đã là một lựa chọn đủ "đẳng cấp".