Sức khỏe

Một bệnh viện quốc tế ở TPHCM khám chữa bệnh BHYT tất cả các dịch vụ

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Một bệnh viện quốc tế đạt chuẩn JCI tại TPHCM vừa áp dụng khám chữa bệnh BHYT cho tất cả các dịch vụ, bao gồm nội trú, ngoại trú và cấp cứu.

Ngày 6-1, Bệnh viện FV cho biết từ năm 2026, người có thẻ BHYT (bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trường hợp chưa có thẻ) đến khám tại bệnh viện sẽ được áp dụng BHYT khi sử dụng các dịch vụ khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều trị nội trú, ngoại trú, phẫu thuật, thủ thuật, thuốc và vật tư y tế thuộc danh mục BHYT. 

Riêng trẻ em dưới 6 tuổi điều trị nội trú được hưởng 100% quyền lợi BHYT theo quy định.

Lần đầu BHYT phủ toàn bộ dịch vụ tại một bệnh viện quốc tế - Ảnh 1.

Từ năm 2026, người bệnh đến khám tại Bệnh viện FV sẽ được áp dụng BHYT khi sử dụng các dịch vụ khám bệnh

Trước đó, bệnh viện đã từng bước triển khai thanh toán BHYT cho một số chuyên khoa. Đến ngày 1-7-2025, bệnh viện được công nhận là cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu, áp dụng cho các dịch vụ ngoại trú. 

Việc mở rộng BHYT cho toàn viện từ năm 2026 được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình hội nhập hệ thống y tế công – tư, phù hợp với chủ trương tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Việc áp dụng BHYT giúp người bệnh giảm đáng kể chi phí điều trị, đặc biệt với các ca phẫu thuật hoặc điều trị dài ngày. Chẳng hạn, can thiệp mạch vành đặt stent có thể được BHYT thanh toán từ 40–80 triệu đồng; phẫu thuật thay khớp háng khoảng 30–50 triệu đồng. 

Đối với điều trị ung thư bằng hóa trị, BHYT có thể thanh toán hàng chục triệu đồng cho mỗi chu kỳ, tùy phác đồ và tình trạng bệnh.

Theo đại diện bệnh viện, người bệnh được tư vấn rõ ngay từ đầu về phần chi phí BHYT chi trả, phần đồng chi trả và các dịch vụ ngoài phạm vi BHYT (nếu có). Điều này giúp người bệnh chủ động lựa chọn phương án điều trị phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính.

Bệnh viện FV cũng khẳng định cam kết không phân luồng, không phân biệt bệnh nhân có hay không sử dụng BHYT. Mọi người bệnh đều được điều trị theo cùng một quy trình chuyên môn, thuốc men và vật tư y tế đạt chuẩn JCI, trong môi trường y khoa hiện đại và an toàn.

Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 250.000 lượt bệnh nhân. Việc áp dụng BHYT giúp giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, đồng thời đưa dịch vụ y tế chuẩn quốc tế đến gần hơn với cộng đồng.

chất lượng cao khám chữa bệnh dịch vụ y tế điều trị ung thư hệ thống Y tế Bệnh viện FV dịch vụ khám chữa bệnh
