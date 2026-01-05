TPHCM tổ chức lại trạm y tế từ 2026, người bệnh khám BHYT ra sao?

Sở Y tế TPHCM cho biết từ ngày 1-1-2026 hệ thống trạm y tế trên địa bàn TPHCM được tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã.

Người dân nhận thuốc BHYT sau khám bệnh tại cơ sở y tế

Mỗi trạm y tế cấp xã gồm trạm y tế chính, các điểm trạm y tế cùng các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và khu vực lân cận. Việc sắp xếp nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, bảo đảm thuận tiện, liên tục và hiệu quả.

Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1-1-2026. Đối với 4 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, người tham gia BHYT đang đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại đây sẽ được chuyển đổi nơi đăng ký sang các cơ sở y tế phù hợp theo văn bản số 666 của BHXH, bảo đảm tính liên tục của thẻ BHYT và đầy đủ quyền lợi khi khám, chữa bệnh.

Cụ thể, thẻ BHYT đăng ký tại Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn (79015) chuyển về Bệnh viện An Bình (79012); Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (79027) chuyển về Bệnh viện Trưng Vương (79026); Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc (79009) chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (79001); Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ (79042) chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (79831).

Trong giai đoạn chuyển tiếp đến hết ngày 31-3-2026, người tham gia BHYT có nhu cầu đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận sẽ được xem xét, giải quyết theo quy định. Riêng các trường hợp đã đăng ký ban đầu tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực vẫn giữ nguyên như trước đây.

Để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh BHYT tuân thủ đúng quy định pháp luật trong thời gian chuyển tiếp, các trạm y tế tiếp tục duy trì hoạt động, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết như: điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực chuyên môn; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; duy trì chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh; tiếp tục thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo các giấy phép, mã cơ sở và giá dịch vụ đã được phê duyệt.

Thông tin về nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu sẽ được cập nhật trên thẻ BHYT điện tử (VssID). Người dân có thể yên tâm sử dụng thẻ BHYT giấy hoặc các hình thức điện tử như VssID, CCCD, VNeID khi đi khám, chữa bệnh để được giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định.