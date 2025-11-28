Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ăn trộm cây cảnh bị tuyên phạt 30 tháng tù, nhưng sau đó 1 bị cáo ở Thanh Hóa đã được giảm án 10 tháng tù do tham gia ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử phúc thẩm vụ án "Trộm cắp tài sản" đối với L.T.Q (SN 1991; ngụ tại huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Q. đã bị Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng - Ảnh 1.

Một bị cáo ở Thanh Hóa được giảm án 10 tháng tù do ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, đêm 24-5, rạng sáng ngày 25-5-2025, L.Đ.C. chở L.T.Q. bằng xe máy đến nhà bà V.T.H. (ngụ huyện Hoằng Hóa cũ) trộm 1 cây tùng La hán (cây bonsai) rồi bán cho L.V.S. lấy 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 27-5 (2 ngày sau gây án), Q. và C. đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 28-5, bố đẻ của S. đến giao nộp 1 cây tùng La hán mà C. và Q. đã bán cho con trai ông. Qua giám định, cây tùng la hán có giá trị 40 triệu đồng, cơ quan điều tra đã xử lý, trả lại cho bị hại.

Với tội danh trên, tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Thanh Hóa đã tuyên phạt L.Đ.C. 33 tháng tù, L.T.Q. 30 tháng tù. Riêng bị cáo L.V.S. 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Sau phiên xét xử, bị cáo Q. có đơn kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Q. giao nộp cho tòa án phiếu thu tiền ủng hộ quỹ người nghèo tại MTTQ tỉnh, số tiền 1.000.000 đồng. Bị cáo công nhận hành vi phạm tội như quyết định của cấp sơ thẩm đối với bị cáo là đúng và giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Qua xem xét, Hội đồng xét xử nhận định, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cần khích lệ và lan tỏa trong cộng đồng. Điều này được xác định là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp nhận kháng cáo, sửa 1 phần bản án hình sự sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên phạt L.T.Q. 20 tháng tù, giảm 10 tháng so với bản án sơ thẩm.

Tin liên quan

Xuất hiện clip gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, luật quy định ra sao?

Xuất hiện clip gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, luật quy định ra sao?

(NLĐO) - Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một phụ nữ gom 218 đơn xin giảm án cho Ngân 98, clip thu hút sự quan tâm của nhiều người

Hoạt động thiện nguyện có giúp Quang Linh, Hằng Du Mục được giảm án?

(NLĐO) - Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vẫn sẽ phải đối mặt với phiên tòa mà những hoạt động thiện nguyện từng tham gia không được tính là tình tiết giảm nhẹ.

Người tiêu thụ xe gian xin giảm án vì có giấy "Gia đình văn hoá"

(NLĐO) - Dù gia đình xuất trình giấy chứng nhận "Gia đình văn hoá" để xin giảm án, song TAND TP HCM vẫn bác kháng cáo.

tỉnh Thanh Hóa trộm cắp tài sản Thanh Hóa Tòa án nhân dân giảm án Giảm án tù úng hộ người nghèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo